První dva díly The Sims by měly brzy znovu vyjít na PC

28. 1. 2025 12:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Do 25. výročí série The Sims zbývá přesně týden a v rámci oslav významného jubilea by vydavatelství Electronic Arts mělo tento týden znovu vydat první dva díly simulátorů života na PC i se všemi datadisky a rozšířeními. Tvrdí to zdroje serveru Kotaku.

The Sims 1 a 2 si oficiální cestou v podstatě nezahrajete, pokud tedy nevlastníte originální CD a DVD. První díl nikdy nevyšel digitálně a druhý díl se sice dočkal ultimátní kolekce, která ale z nabídky digitálního obchodu Origin zmizela už v roce 2018.

EA se ohledně potenciálního znovuvydání zatím oficiálně nevyjádřila, ale vyhlásila na tento týden akci The Sims Nostalgia Now. Na webu hry tak teď najdete postavičky prapůvodních Simíků, ale také kruhové menu z The Sims 2. Na první dva díly odkazuje také oslavný gif.

Kotaku se sice nezmiňuje o The Sims 3, ale i toho se oslavy zřejmě nějakým způsobem dotknou. Třetí díl totiž tento měsíc obdržel tajemný update – nejenže od poslední patche uběhlo téměř deset let, ale ani se zatím neví, na co konkrétního měl hru připravit. Že by se EA konečně podařilo vyřešit problém s kompatibilitou s 64bitovými procesory?

Fanynky a fanoušky The Sims nicméně čeká výživný měsíc, který odstartuje 25hodinovým streamem v úterý 4. února a obsáhlým bezplatným výročním updatem s více než 70 předměty a oslavným herním eventem. Pozornost hráček a hráčů by se ale měla upírat i k 25. únoru, na který EA láká jen prostým emotikonem s očima. Že by se ukázal tajemný projekt Rene?