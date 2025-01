The Sims oslaví čtvrt století a rozdá desítky předmětů zdarma

15. 1. 2025 10:15 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Série simulátorů života The Sims letos oslaví 25. výročí a v EA se rozhodli pustit při té příležitosti chlup a notoricky dodatečnou monetizací prolezlé The Sims 4 obohatit spoustou předmětů a aktivit zdarma. Ty se do hry dostanou 4. února. Čeká vás přes 70 kosmetických doplňků pro vaše simíky - kuchyňské skříňky, povrchy, výzdoba pískoviště, zkrátka, na co si vzpomenete.

Zároveň odstartuje časově omezená událost Blast from the Past, která potrvá jen měsíc, ale umožní vám odemknout si retro předměty z prvního dílu – třeba kartón mléka, narozeninový dort nebo nafukovací židle. Podobné oslavy jubilea se chystají i do mobilní The Sims FreePlay.