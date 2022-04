Protiválečný survival This War of Mine dorazí na PlayStation 5 a Xbox Series X/S

29. 4. 2022 15:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Strategický survival This War of Mine od polských 11 Bit Studios sice poprvé vyšel už před osmi lety, uplynulé měsíce ale ukazují, že jde o záležitost nadčasovou. Právě ruská agrese na Ukrajině vývojáře motivovala k tomu, aby svůj protiválečný komentář dostali k novému publiku: 10. května vyjde remasterovaná verze This War of Mine: Final Cut pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S (bude součástí předplatného Xbox Game Pass).

Počítat můžete s 4K rozlišením a také uživatelských rozhraním upraveným na míru televizím. Po obsahové stránce nebude chybět obsah ze základní hry spolu s novou postavou, sérií misí a náhodných událostí pro simulátor boje o přežití v okupovaném městě.

K dispozici budou také DLC epizody, které vyšly samostatně. Pokud si na aktuální generaci konzolí budete chtít pořídit balík, kde najdete jak This War of Mine: Stories, tak i Final Cut, můžete sáhnout po kompletní edici.

„Poselství a témata popisovaná v This War of Mine se v posledních měsících bohužel staly brutálně živými a relevantními. Věříme, že je obzvláště důležité vzdělávat lidi ohledně válečných hrůz právě teď, když se její děsy staly každodenní realitou pro nám blízké lidi,“ píše šéf 11 Bit Studios Przemek Marszal.

„Jsme hrdí, že nám nedávná sbírka pod hlavičkou This War of Mine pomohla vytvořit vlnu spontánní pomoci pro oběti války na Ukrajině a doufáme, že budeme moct i nadále šířit naše protiválečné poselství díky This War of Mine: Final Cut,“ píše šéf 11 Bit Studios Przemek Marszal.

Studio se na konci února vzdalo svých výdělků z prodejů výrazně zlevněné předchozí verze This War of Mine a během několika dní vybralo přes 16 milionů korun na pomoc Ukrajině.