This War of Mine se objeví na školních seznamech četby

18. 6. 2020 15:20 | autor: Šárka Tmějová

Strategie This War of Mine od 11 bit Studios se dostane na oficiální seznam doporučené četby pro polské studenty. Je to podle všeho poprvé, kdy se počítačová hra dostala do státních školních osnov. Hra poprvé vydaná v roce 2014 se inspirovala reálnými zážitky Bosňanů během obléhání Sarajeva v devadesátých letech a je kriticky uznávaná coby znázornění utrpení civilistů během války.

This War of Mine tak polští školáci najdou v osnovách doporučené „literatury“ pro rok 2020/21. Skrze věkový rating bude přístupná studentům starším 18 let. Ministerstvo školství ji doporučuje zájemcům o sociologii, etiku, filozofii a historii, navíc jim bude přístupná zdarma. Rozhodnutí zahrnout hru do osnov potvrdila kancelář polského premiéra Mateusze Morawieckého, plán na spolupráci začal vznikat během loňského roku.

Premier @MorawieckiM w @11bitstudios: Poprzez włączanie gier do systemu edukacji będziemy poszerzać naszą wyobraźnię i wnosić coś nowego do kultury - nie tylko polskiej, ale i całego świata. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 18, 2020

„Hry se už v minulosti používaly k výuce matematiky nebo chemie a pomáhají žákům s rozvojem kognitivních dovedností, patrně nikdy ale nebyly zahrnuty v oficiálním vzdělávacím plánu na národní úrovni,“ prohlásil šéf 11 bit Studios Grzegorz Miechowski.

Pilotní program zavádění počítačových a konzolových her do polských škol by podle tvrzení premiéra neměl skončit jen u This War of Mine, spolu s ním souvisí i postupné rozšiřování a vylepšování počítačových učeben, v nichž žáci mají mít ke vzdělávacím materiálům v herní podobě přístup. Největším polským exportérem v oboru videoher samozřejmě zůstává CD Projekt RED, ale není příliš pravděpodobné, že by se do osnov dostal třeba Zaklínač nebo nadcházející Cyberpunk 2077.