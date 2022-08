Prohraná generace: Xbox One prodal sotva polovinu kusů, co PlayStation 4

Snaha získat souhlas antimonopolních úřadů k chystané akvizici společnosti Activision Blizzard donutila Microsoft zveřejnit dlouho tutlaná čísla prodejů minulé generace Xboxu. Přesněji řečeno, konkrétní počet prodaných kusů Xbox One společnost stále nezveřejnila, v dokumentech pro brazilský soud (konkrétně na straně 18) nicméně padla zmínka o tom, že konkurenční PlayStation 4 byl v prodejích dvojnásobně úspěšný.

Poslední údaje o počtu prodaných PS4 pocházejí z letošního března, kdy se Sony pochlubilo číslem 117,2 milionu, což čtvrtý PlayStation v žebříčku nejprodávanějších konzolí řadí na čtvrté místo za PlayStation 2, Nintendo DS a Game Boy. Microsoft je na přesná čísla ohledně Xboxu One skoupý, ale pokud je údaj z dokumentace pravdivý, prodalo se vlajkové lodi minulé generace někde mezi 50 až 60 miliony kusů.

Sony is no longer reporting PS4 shipments which means the final total for the console is ~117.2 million as of March 2022. pic.twitter.com/hWHv7NZ6RL