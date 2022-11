Problémy mezi tvůrci Disco Elysium se stupňují. Jedni hovoří o diskriminaci, druzí o podvodu

Začátkem října se v herním průmyslu rozjela pěkně nepříjemná kauza. Ukázalo se, že tři klíčoví tvůrci fenomenálního RPG Disco Elysium byli vyhození ze studia. Jmenovitě šlo o hlavního designéra Roberta Kurvitze, scenáristku Helen Hindpere a kreativního ředitele Aleksandera Rostova.

O tři týdny později z trojice vystoupil Robert Kurvitz, který prostřednictvím své společnosti Telomer zažaloval studio ZA/UM stojící za Disco Elysium. Předmět žaloby nebyl zveřejněn a soudní líčení má proběhnout až 28. listopadu.

Celá kauza nyní dostává nový rozměr, jelikož se k věci konečně vyjádřilo současné vedení studia ZA/UM. A podle něj může za odchod některých z vývojářů fakt, že se dopouštěli neodpustitelných činů.

Doslova mělo jít o neplnění pracovních povinností po dobu až dvou let při stálém platu, vytváření toxického prostředí na pracovišti, urážky ostatních zaměstnanců a diskriminaci žen, a dokonce i snahu nelegálně prodat studio ZA/UM jiným společnostem s cílem „podkopat zbytek týmu“.

Mluvčí společnosti ve svém vyjádření zaslaném webu Games Industry, které si můžete v plném znění přečíst na konci článku v češtině díky síle překladače Deepl, nespecifikoval, jakých vyhozených vývojářů se to celé týká, ale CEO studia Ilmar Kompus pro estonské noviny Estonian Ekspress specifikoval dvojici Robert Kurvitz a Saandar Taal, což je pseudonym Aleksandera Rostova.

Dlouholetí zaměstnanci prý nechtěli mluvit o Kurvitzově chování, protože ho respektovali a cítili se mu zavázaní za zisk své pracovní pozice. Noví zaměstnanci se zase ve firemní kultuře nedokázali zorientovat. Anonymní zdroje webu Games Industry ale tvrdí, že situace není černobílá.

Údajně mělo docházet k rozepřím mezi byznys týmem vedeným Kompusem a tvůrčím týmem vedeným Kurvitzem, kterému šlo hlavně o hru, peníze byly až na druhém místě. Jeden ze zdrojů celou situaci krásně shrnul vyjádřením: „Na jedné straně machinace generálního ředitele, na druhé toxický autor.“

K věci se zároveň znovu vyjádřili Kurvitz a Rostov, podle nichž se Kompus a výkonný producent Tõnis Haavel dopustili podvodu. Ve svém vyjádření v Medium hovoří o hlavním podílníkovi ve firmě Margusu Linnamäeovi, který projekt na jeho počátku zafinancoval.

Jeho podíl byl ale odkoupen v roce 2021 minoritním podílníkem Tütreke OÜ, společností vlastněnou Kompusem a Haavelem. Tím se stali hlavními podílníky, načež byli Kurvitz a Rostov odstřihnutí od denních operací, vyhození a zbavení přístupu k firemním informacím.

„Nyní jsme se dozvěděli, že společnost Tütreke OÜ musela získat kontrolu nad společností Zaum Studio OÜ podvodem. Jsme přesvědčení, že peníze, které společnost Tütreke OÜ použila na nákup většinového podílu, byly nezákonně vyvedené ze samotného Zaum Studio OÜ. Peníze, které patřily studiu a všem akcionářům, ale byly použité ve prospěch jednoho z nich. Peníze, které měly jít na vytvoření pokračování,“ říkají Kurvitz a Rostov.

„Jsme přesvědčení, že těchto činů, které podle našeho názoru i názoru našich právníků představují trestný čin, za který hrozí až tři roky odnětí svobody, se dopustili Ilmar Kompus a Tõnis Haavel s podporou Kaura Kendera, dalšího minoritního akcionáře. To není nijak překvapivé vzhledem k tomu, že Tõnis Haavel, kterého považujeme za vůdce toho všeho, byl v roce 2007 odsouzen za podvod na investorech v jiné věci.“

Jak už to tak v podobných kauzách bývá, jeden hází špínu na druhého a my, vzdálení pozorovatelé, nevíme, komu máme věřit. Tak či tak je v tuto chvíli budoucnost značky Disco Elysium bohužel poměrně nejistá.

Studio ZA/UM dnes vydalo prohlášení k nedávnému propouštění, které vyvolalo soudní spory a medializaci: Naše nedávné propuštění několika členů týmu ZA/UM Studio vedlo k podání žalob a nepřesnému zpravodajství. Ačkoli jsme přesvědčení, že ZA/UM u soudu zvítězí, jakmile budou vyslechnuta všechna fakta, věříme, že je nutné se zabývat nepodloženými tvrzeními a nepravdami, už jen proto, abychom mohli právem bránit ZA/UM a chránit naše zaměstnance.

Přestože aktivní soudní řízení omezuje to, co můžeme veřejně sdílet, věříme, že další informace poskytnou přesnější obraz vzhledem k tomu, že naši bývalí zaměstnanci opomněli zmínit klíčová fakta novinářům, na blozích a dalších veřejných platformách. Pro přehlednost a přesnost se s vámi dělíme o důvody oprávněného propuštění některých bývalých členů týmu studia ZA/UM:

● Omezené nebo žádné zapojení do svých povinností a práce – včetně toho, že téměř dva roky vůbec nepracovali, ačkoli byli stále placení studiem – a nutili kolegy, aby jim jejich nedostatečné úsilí kompenzovali.

● Vytváření toxického pracovního prostředí, které je v rozporu s kulturou ZA/UM a produktivitou týmu.

● Nevhodné chování v interakci s ostatními kolegy, které zahrnuje slovní urážky a diskriminaci na základě pohlaví.

● Pokusy o nelegální prodej duševního vlastnictví ZA/UM jiným herním společnostem s cílem podkopat zbytek týmu.

ZA/UM nemůže a nebude tolerovat hrubé pochybení, a to ani u jednotlivců, kteří se spolu s širším týmem podíleli na hře, na kterou jsme mimořádně hrdí a která stále uchvacuje po celém světě. Kromě kreativity a inovací je ZA/UM také zastáncem profesionality, laskavosti, slušnosti a férovosti, což očekáváme od všech našich zaměstnanců. Bylo by krátkozraké akceptovat něco menšího, protože pro vysoce kooperativní proces, kterým je tvorba her, potřebujeme týmové hráče.

Fámy, že naše rozhodnutí ukončit smlouvy s těmito osobami bylo přijato kvůli finančnímu zisku, jsou zcela nepodložené a v žádném případě neodrážejí fakta. Bylo to rozhodnutí, které muselo být přijato pro dobro kolektivu. Dále ZA/UM odmítá jakákoli tvrzení o finančním zneužití nebo podvodu, která jsou nám kladena za vinu. Drtivá většina zisku z Disco Elysium byla investována zpět do studia, abychom mohli financovat naše další projekty, které jsou v současné době ve vývoji.

Nedovolíme, aby jednání a komentáře několika hlasitých lidí odvedly pozornost od důležité práce studia. ZA/UM se oproti stavu před rokem ztrojnásobilo na téměř 100 zaměstnanců, přičemž si zachovalo naprostou většinu týmu, který pracoval na Disco Elysium. Vybudovali jsme vášnivý a kreativní tým ohromujících talentů, který pokračuje v propojování vyprávění příběhů, umění a technologií v našem úsilí o pozvednutí úrovně videoher a nové definování žánrů. Jsme nadšení, že v tom můžeme pokračovat se vší láskou a brilantností v našich srdcích a myslích. Máme vám toho ještě tolik co ukázat.