Příští Mass Effect by mohl běžet na Unreal Enginu, naznačuje to nabídka práce v BioWare

7. 9. 2021 13:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Slavná trilogie Mass Effect doplněná o poznání méně vyhlášeným dalším dílem s podtitulem Andromeda se má dočkat pokračování, o tom jsme se dozvěděli už loni v listopadu a na prosincových Game Awards oznámení doplnil i krátký teaser. Od té doby je kolem hry ticho a je zřejmé, že její vydání je zatím hudbou vzdálené budoucnosti.

Jedna zajímavá informace se ale přeci jen objevila. Electronic Arts, potažmo studio BioWare, totiž na projekt shání nového zaměstnance na pozici Franchise Technical Director pro značku Mass Effect. V inzerátu kromě jiných požadavků figuruje i nenápadná zmínka o tom, že zkušenosti s Unreal Enginem 4+ jsou výhodou.

Vyplývá z toho, že by příští díl Mass Effectu mohla pohánět právě tato technologie, a nikoli engine Frostbite, na němž běžela třeba Andromeda nebo nešťastný projekt Anthem. Frostbite původně vyvinuli ve studiu DICE pro potřeby série Battlefield, EA jej ale brzy začala využívat na celou řadu dalších her, mezi něž patří třeba i série FIFA nebo Need for Speed.

Právě Frostbite se stal častým terčem kritiky vývojářů z BioWare, kteří technologii označovali za jeden z klíčových problémů při tvorbě Dragon Age: Inquisition nebo Andromedy a Anthem. Vydavatelství EA v současnosti poměry ve vývojářských studiích a volbu využité technologie liberalizovalo, díky čemuž například Respawn může využívat Source Engine na Apex Legends a Unreal Engine na Star Wars Jedi: Fallen Order.

S ohledem na to, že nový Mass Effect je skutečně ještě velmi daleko a možná se ho dočkáme třeba až za tři nebo čtyři roky, by hra mohla využívat vlastností Unreal Enginu 5, který na záběrech z technologických demoverzí vypadá zcela přelomově.