Příběh Mortal Kombat 11 bude pokračovat v rozšíření Aftermath s RoboCopem

- Novinky autor: Patrik Hajda

Poslední díl legendární brutální bojovky Mortal Kombat dosud dostával jen menší DLC s novými postavami. Ty sice nechybí ani v chystaném rozšíření Aftermath, ale je s nimi spojeno i pokračování příběhu dále rozšiřující události zdejšího univerza. A spolu s rozšířením rovnou dorazí i update s kosmetickým obsahem.

Ochránce Earthrealmu a bůh ohně Liu Kang nemá chvilku klidu. Už zase musí řešit nerovnováhu dvou světů, přepsat historii a povolat na pomoc nepravděpodobné spojence. Ti současní mu už nestačí a sahá proto do staronových řad, ze kterých vytahuje na světlo boha větru Fujina, který se rovněž stará o bezpečí Earthrealmu (spolu se svým bratrem Raidenem).

To ale pořád nestačí, proto se do Mortal Kombat 11 přidají ještě další dvě postavy. Jednou z nich je čtyřruká královna Sheeva, která je napůl člověkem a napůl drakem. Trojici uzavírá kybernetický policista známý jako RoboCop, kterého ve hře ztvární herec Peter Weller. Ten se stal stejnou postavou v původních dvou filmech z přelomu 80. a 90. let minulého století.

zdroj: NetherRealm

Jak už zaznělo výše, vedle rozšíření vyjde update pro všechny majitele základní hry, který přidá známá bojiště jako Klassic Dead Pool a Soul Chamber, nové fatality využívající prostředí a vrátí i režim Friendship z 90. let, který nahrazuje brutální popravy miloučkými, přátelskými projevy lásky.

Rozšíření Aftermath vyjde pouze digitálně 26. května na všech platformách. Předobjednávky už jsou spuštěné a chtějí po vás 40 eur. Za 50 eur se dá pořídit balíček Aftermath se šesti dříve vydanými postavami. A za 60 eur je nabízená kolekce výše zmíněného spolu se základní hrou Mortal Kombat 11.

zdroj: Mortal Kombat