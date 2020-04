Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge – recenze krvavého animáku

- Recenze autor: Matěj Svoboda

Filmový Mortal Kombat měl v kinech premiéru před čtvrt stoletím a pořád se objevuje na předních místech žebříčků nejlepších adaptací počítačových her. Ne snad, že by byl až tak dobrý, ale režisér Paul W. S. Anderson pochopil, co po něm publikum chce. Ve hře si parta bojovníků dává stylově po držce a když se bude to samé dít na plátně, nikoho to neurazí.

Herní Mortal Kombat je tu s námi pořád a poslední díl ukázal, že zůstává ve skvělé formě. Fandové se ovšem dočkali i několika seriálů, herních spin-offů, komiksů a regulérní dvojky, o níž se v dobré společnosti nemluví.

Příští rok má mít premiéru filmový reboot, na který jako producent dohlíží tvůrce hororů Insidious a Saw James Wan a slibuje, že to bude pořádně krvavé peklo, ale ještě předtím tu máme animák. A já se bojím, že Wanovi udělá trošku čáru přes rozpočet.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge navazuje na tradici animovaných celovečeráků od studia Warner Bros. Ne těch velkých, ale malých, jako jsou třeba komiksovky se Supermanem a Batmanem. Ty obvykle nekopou první ligu, co se týče vizuálu, dohánějí to však tím, že animátoři se na rozdíl od tvůrců hraných filmů nemusí držet zkrátka a můžou si nakreslit cokoliv. V hrané podobě by to nejspíš nikdy vzniknout nemohlo, protože by to stálo půl miliardy. A to je svým způsobem případ Scorpion’s Revenge.

Z názvu jste asi pochopili, že v centru dění je slavný ninja Scorpion alias Hanzo Hasashi, jemuž jeho rival Sub-Zero vyvraždí klan i rodinu a nakonec zabije i jeho samotného. V pekle se ovšem Scorpion seznámí s čarodějem jménem Quan Chi, jenž mu dá šanci vrátit se na Zemi, pomstít se a zařídit ještě pár věcí, které nechci prozrazovat. Scorpion tak přichází na první turnaj Mortal Kombat, kde se má rozhodnout o osudu světa tím, že si spousta hrdinů a záporáků bude efektně upravovat ciferníky.

Scorpionova cesta za pomstou se tu od začátku míchá s klasickou adaptací první hry, ale nemusíte se bát toho, že by na ostrov Shang Tsunga dorazilo jen těch sedm bojovníků z původního Mortal Kombatu. Tvůrci se rozhodně nedrželi zkrátka v tom, co divákům naservírují, takže slavných i méně slavných charakterů tu jsou desítky.

Pravda, někdo se objeví jen na pár vteřin a po efektní „davové scéně“ zmizí, aby dostali prostor klasici Liu Kang, Sonya, Johnny Cage a vůbec ostatní staří známí, pokud však budete hledat, na svého oblíbence tu nejspíš narazíte. Někdo má holt víc prostoru, někdo míň. Ale důležité je, že když se to všechno začne řezat, kouká se na to skvěle.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge je sice animák, to ovšem neznamená, že se u něj slabším povahám nezvedne kufr. Tvůrci očividně s hrami nějaký ten večer strávili, takže nejenže všichni dělají ty správné útoky (Scorpionovo Get Over Here tu samozřejmě je), oni těmi útoky navíc vůbec nešetří.

V hraném Mortal Kombatu mě vždycky štvalo, že jde vlastně o takový víceméně normální sled bitek, kde se ke speciálním útokům sáhlo až v momentě, kdy bylo potřeba zamachrovat. Tady se machruje od začátku. A machruje se i tím, že se fakt nešetří krví a dojde nejen na rentgenové záběry na těla chudáků, jimž zrovna někdo zlomil čelist nebo urval ruce, ale i na fatality a podobné veselosti, které chceme všichni vidět. A netvrďte mi, že ne.

S osmdesátiminutovou stopáží animovaný Mortal Kombat neskutečně šlape. Jen těžko se tu hledá pět minut v kuse, kdy by někdo s někým nebojoval, a to je zatraceně dobře. V rámci možností to celé hezky vypadá a především se film drží atmosféry a ducha předlohy.

Paradoxně trošku zamrzí, že film občas malinko nezpomalí, protože v jednu chvíli je těch bitek tak moc, že je skoro až unavující je sledovat, ale rozumím tomu, když se nad touhle výtkou trošku pousmějete. Objektivně jediným zásadním problémem tak zůstává, že Johnny Cage se tu chová jako ještě větší hovado než obvykle.

Celkově musím říct, že Scorpion’s Revenge mě velmi příjemně překvapilo. Fakt, že jde o levný animák, v tomhle případě vůbec nevadí, protože na tu kreslenou řež se od začátku do konce dobře kouká, ať už se snaží jít do hloubky u postavy Scorpiona, nebo jen nechává všechny ostatní, aby si co nejzábavnějším způsobem ubližovali.

Nic víc jsem asi nechtěl, ale nedoufal jsem, že to dopadne takhle dobře. Rozhodně se toho nebojte. Strach by měl mít spíš James Wan, protože si moc nedovedu představit, že jeho hraný reboot bude schopný držet krok s agresivním tempem a velkolepou krvavostí tohohle malého animáku.