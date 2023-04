Předplatné Ubisoft+ už je k mání i na Xboxu

15. 4. 2023 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na předplatné Ubisoft+ už majitelé konzolí Xbox nemusí jen smutně koukat. Francouzský videoherní dům totiž oznámil službu Ubisoft+ Multi Access, která předplatné rozšíří z PC i na „zelené“ konzole. Potvrdil tak domněnky, které včera omylem prozradil Microsoft. Za 18 dolarů měsíčně dostanete přístup k početné a rozmanité knihovně titulů Ubisoftu, mezi kterými nechybí většina dílů Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six nebo Watch Dogs.

Byť se cena může zdát vysoká (je vyšší než Game Pass, který nabízí podstatně více obsahu) novinky od Ubisoftu bývají ve službě zahrnuty hned v den vydání a postupně tam přistane i většina DLC. Součástí předplatného je i 10% sleva na mikrotransakce, byť si budu stát za svým přesvědčením, že třeba v singleplayerových hrách by mohly být úplně zdarma, nejen se slevou.

Vedle Game Passu a EA Accessu jde o další předplatné, které si na Xboxu můžete platit. Nastává ale podobná situace, kterou vidíme u televizních streamovacích služeb, a tou je rozdrobení zajímavých titulů mezi jednotlivá předplatná a různé aplikace.

Lákadlo to bude jistě pro fanoušky tvorby Ubisoftu. Obzvláště poté, co francouzský herní gigant oznámil, že velké tituly budou stát 70 dolarů. Pokud zvládne takové hry vydávat alespoň třikrát ročně, zákazníky by to k předplatnému přilákat mohlo. Jenže ruku na srdce, Ubisoft má v poslední době problém s vlastním renomé a i prestižní značky procházejí jistou únavou a potřebovaly by reboot. Ať už to je Assassin's Creed, nebo Far Cry.

Firmě nepomáhají skandály, uzavírání poboček ani neustále odkládané tituly jako je Skull & Bones, remake Prince of Persia: Sands of Time a Beyond Good & Evil 2. Velkou zkouškou pak bude menší dobrodružství Basima v Assassin's Creed Mirage. To totiž ukáže, jak dokáže Ubisoft naslouchat fanouškům.

O rozšíření Ubisoft+ i na PlayStation zatím informace nemáme, byť se dá předpokládat, že se časem dočkají i majitelé konzolí od Sony. I na nich totiž existují předplatná třetích stran, jako je EA Access.