Spuštění předplatného od Ubisoftu na Xboxu je nejspíš na spadnutí

13. 4. 2023 13:12 | Novinky | autor: Jan Slavík

V mnoha různých souvislostech jsme v poslední době zmiňovali, že se Ubisoft dostal do nelichotivé finanční situace, což ho přinutilo ohlásit změny obchodní strategie. Hodlá se více soustředit na své vlajkové série a protežovat obchodní model live service her. A zdá se, že se mu do nové filozofie hodí i dříve naznačená snaha tlačit svou nabídku předplatného, kam to jen jde.

Služba Ubisoft+ (dříve Uplay+), kterou firma spustila před třemi roky, funguje na obvyklém principu – za měsíční bakšiš 15 eur dostane uživatel na počítači přístup ke knihovně zhruba stovky titulů z portfolia Ubisoftu.

Společnost loni navázala spolupráci se Sony a když se v květnu měnilo jednotné předplatné PS Plus na nynější tři úrovně (Essential, Extra, Premium), dorazila na PlayStation zároveň i osekaná verze služby od Ubisoftu. Jmenuje se Ubisoft+ Classics, je k dispozici uživatelům vyšších verzí předplatného od Sony (tedy Extra a Premium) a bez příplatků nabízí několik desítek povětšinou starších her.

Ubisoft přitom už v lednu 2022 hlásil, že plánuje služby svého předplatného rozšířit na obě prominentní konzole, tedy i na Xbox. Nic bližšího ohledně formy, jakou to bude probíhat, chystané nabídky či data spuštění však firma neoznámila. Již před dvěma týdny ale světem proletěla zpráva od spolehlivého leakera s přezdívkou ScriptLeaksR6, která tvrdila, že Ubisoft+ dorazí na Xbox v polovině dubna.

Vypadá to, že měl pravdu. Někteří uživatelé si všimli, že se jim v tabulce odměn v aplikaci Xboxu zobrazila karta pro Ubisoft+, ačkoliv na kliknutí zatím nereaguje. To už by samo o sobě značilo, že se něco děje. Vzápětí to nepřímo potvrdil samotný Ubisoft, protože na stránkách svého obchodu zobrazil reklamní banner lákající na Ubisoft+ na Xboxu a vybízející ke kliknutí, abyste se podívali na seznam her.

Odkaz pod bannerem momentálně nikam nevede, na oficiální výpis dostupných titulů si tudíž ještě budeme muset počkat, ale s největší pravděpodobností nikterak dlouho. Server TrueAchievements už před měsícem identifikoval kolekci her v obchodě Microsoftu, které byly označené tagem Ubisoft+, což by naznačovalo jejich chystané zpřístupnění v rámci služby. Jedná se celkem o 63 titulů včetně těch největších, jako jsou Valhalla či Far Cry 6.

Abychom nicméně předešli možnému nedorozumění a nepřiměřenému vzrušení: Nebude se jednat o součást Game Passu! Ubisoft+ bude samostatné předplatné, které bude stále plně kočírovat sám Ubisoft, jenom prostě dostanete možnost si ho zaplatit i na konzoli od Microsoftu.

Prozatím také není úplně jasné, zda se něčeho podobného dočkají i majitelé zařízení od Sony. Ubisoft sice tvrdil, že hodlá plnou verzi předplatného zpřístupnit na obou konzolích, ale od té doby je ticho po pěšině a na PlayStationu je stále k dispozici pouze ořezaná verze Ubisoft+ Classics.