Pracuje se na české lokalizaci The Ascent a Car Mechanic Simulator 2021. The Forest je hotový

23. 8. 2021 11:26 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Přestože jsou letní měsíce symbolem pohody a utlumení běžných aktivit, některým překladatelům to nedalo a i během „letních prázdnin“ se pustili do fanouškovských lokalizací nových i starších her.

Troufám si tvrdit, že v čele nových překladů je hra The Ascent – kyberpunkový twin-stick shooter, který i přes jisté problémy ve světě boduje. Překladu se ujal zkušený Mayki, který má za sebou celou řadu hororových titulů jako Observer, The Medium, The Dark Pictures a další. Na ukázku z češtiny se podívejte na náš partnerský web Překlady her. A naši recenzi Ascentu si snad budete moci přečíst již brzy.

Další hrou, na jejímž překladu se pracuje, je novinka Car Mechanic Simulator 2021. Překladatel gtakillerevil je po deseti dnech v polovině svého úkolu a na jeho lokalizaci nejrůznějších automobilových dílů se podívejte do galerie na kartě hry.

Hotové jsou překlady her The Descendant (zde), Beyond a Steel Sky (zde), Redemption Cemetery: Night Terrors CE (zde), The Forest (zde, i když zatím pouze slovensky) či Mr. Prepper (zde). Web Překlady her ještě upozorňuje na několik článků – v tomto se dočtete víc o stavu překladu Baldur's Gate III a v tomto zase o problematice dobrovolných příspěvků překladatelům.

Informace o dalších překladech hledejte na webu Překlady her.