Chystá se čeština pro Total War: Rome Remastered. Outlast 2 už česky umí

21. 7. 2021 12:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tento měsíc se toho v komunitě překladatelů sdružujících se okolo webu Překladyher.eu zase tolik neurodilo. Dokončených překladů je poskrovnu a týkají se spíše menších adventur, zatímco mezi nově oznámenými překlady nenajdeme žádné vyloženě žhavé novinky či nejopěvovanější hry roku. Ale i tak vám nadšení překladatelé mohou udělat radost svou záslužnou tvorbou.

O vyloženě nové a dokončené překlady se postaral třeba Mayki, díky němuž si můžete dát dvojici adventur The Uncertain: Last Quiet Day a The Uncertain: Light At the End v češtině. Respektive druhou jmenovanou čeká ještě testování, ale třeba se to stihne, než dohrajete první hru.

Pokud se rádi bojíte, ale neradi nerozumíte, pak se můžete díky hotové češtině vrátit k hororu Outlast 2. Kdo čeká na přeložení další epizody Minecraftu: Story Mode 2, ten se právě dočkal. A pokud čirou náhodou ještě nemáte počeštěné hry Heavy Rain a Grand Theft Auto V, jejich překlady nově najdete i na webu Překlady her.

Jinak dostáváme spoustu příslibů budoucích lokalizací. Tým Charlottiny češtiny pracuje na překladu Batman: The Telltale Series a Disney Infinity, Lukop100 se pustil do dvojky Beholdera a Horus chystá strategii Total War: Rome Remastered. Na cestě jsou i dvě slovenštiny od Boxolopa pro Lust from Beyond a Orwell: Keeping an Eye On You.

Více informací o chystaných, probíhajících a hotových překladech hledejte na webu Překladyher.eu.