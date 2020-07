Potvrzeno: Nový Spider-Man poběží na PlayStationu 5 ve 4K a 60fps

21. 7. 2020 11:19 | autor: Adam Homola

Spider-Man: Miles Morales je jednou z nejočekávanějších startovních her pro novou generaci konzolí. Nejen proto, že těch startovních her moc nebude, ale především proto, že bude navazovat na předloňského Spider-Mana, který byl výborný. A teď máme oficiálně potvrzeno i to, na co čekal nejeden hráč: PlayStation 5 bude mít dostatek výkonu na to, aby Milese Moralese rozjel v rozlišení 4K při 60fps.

Jenže pozor, je v tom drobný háček. Hra ve 4K/60fps nepoběží standardně. Vývojáři totiž mluví o tzv. „Performance mode“, který je volitelný a který vám hru přepne právě do vyššího rozlišení a vyšší snímkové frekvence.

Vedle Performance mode tak bude ve hře nejspíš i nějaký mód „Standard“ či „Quality“ (název zatím neznáme), ve kterém se vám Spider-Man: Miles Morales automaticky spustí. A ten pojede velmi pravděpodobně ve 30fps. Nicméně možnost přepnout na 60fps chybět nebude, a PS5 tak bude od začátku obsahovat možnost přepínat vizuální kvalitu a chod hry tak, jak to zavedl až PlayStation 4 Pro.

Otázkou tak zatím pořád zůstává, jak to bude ve standardním módu s ray-tracingem a jestli se ho dočkáme i v módu Performance, ale na to nám zatím Insomniac neodpověděl.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

Za připomenutí stojí, že Spider-Man: Miles Morales nebude velkým pokračováním předloňského Spider-Mana ani nepůjde o DLC či spin-off. Po úvodních protichůdných zprávách to v Sony vyjasnili, a nás tak čeká samostatný menší titul zhruba o velikosti a rozsahu Uncharted: Lost Legacy. Zatímco Spider-Man mohl průměrnému hráči zabrat něco kolem 20 hodin, Miles Morales by mohl mít zhruba polovinu.

zdroj: Sony