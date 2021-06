Pospěšte si a získejte zdarma výbornou kyberpunkovou trilogii Shadowrun

28. 6. 2021 9:44 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ještě než se studio Harebrained Schemes pustilo do adaptace stolního BattleTechu ve stejnojmenné videohře, proslavili se tito tvůrci adaptací jiné stolní hry – RPG Shadowrun. Jejich trilogie kyberpunkových RPG je dodnes ocejchovaná titulem výjimečnosti a vy ji můžete mít celou zadarmo.

Stačí, když do dnešní 15. hodiny zavítáte na hlavní stránku obchodu GOG, lehce zascrollujete a kliknete na zářivě zelené tlačítko „Yes, and claim the game“. Co tam dělá to „Yes“, ptáte se? Abyste získali trilogii Shadowrun, tedy díly Returns, Dragonfall a Hong Kong, musíte se přihlásit k odběru novinek zasílaných emailem. Je už na vás, jak velká daň za tak kvalitní hry to je.

Proč by vás tyto hry měly zajímat, se dočtete v našich recenzích Ondry Šváry, z nichž zde vypíchněme alespoň verdikty:

Shadowrun Returns (recenze): „Shadowrun Returns je parádní návrat. V boji hře možná schází propracovanost a v příběhu délka, ale vše vám vynahradí skvělou atmosférou a detektivní zápletkou. Pokud jste izometricky pozitivní, byla by škoda tohle RPG minout.“

Shadowrun: Dragonfall (recenze): „Dragonfall přináší do moderní ságy Shadowrun zbrusu nový obsah a lehce pozměněnou „berlínskou“ atmosféru. Jinak je stejný jako předchůdce. Úžasný, koncentrovaný i lehce problematický.“

Shadowrun: Hong Kong (recenze): „Výborný příběh, sympatické postavy a dynamické mise plné napětí. V dalším přídavku do moderní ságy Shadowrun ze sebe autoři vydali to nejlepší.“