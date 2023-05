Pokračování Mass Effect: Andromeda mohlo být daleko lepší než jednička, myslí si bývalý kreativní ředitel

23. 5. 2023 13:20 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Mass Effect: Andromeda dodnes patří ke kontroverzním titulům. Díl z roku 2017 navazující na kultovní sci-fi trilogii fanoušci nepřijali příliš vřele, a to nejen kvůli vysmívané technické stránce, ale i pro poněkud fádnější přístup k příběhu a postavám. Hru z nové galaxie obklopila aura zklamání a BioWare se s dalším dílem vrací k základům série, kdy na scénu patrně vrátí i milovaného Sheparda. Což mrzí bývalého kreativního ředitele, Maca Walterse, jelikož věří, že by pokračování Andromedy bylo daleko lepší volbou.

Walters se na téma návratu Rydera rozpovídal v rozhovoru pro web Eurogamer. Přál by si, aby tým dostal možnost udělat druhý díl, který by byl po všech stránkách stoprocentně lepší. Tuto vizi podkládá svými zkušenostmi z originální trilogie (kde působil coby scenárista), u které jasně viděl, jak se jednotlivé díly postupně zlepšovaly. A podle něho by hráči a hráčky viděli podobný posun jako mezi prvním a druhým Mass Effectem.

„V prvním Mass Effectu je spousta věcí, které jsme neudělali správně. Proto jsme je museli vypilovat a vylepšit ve dvojce, abychom je ve trojce následně zdokonalili,“ tvrdí autor. Zároveň také odkazuje na Anthem, který by se podle něho díky dodatečné péči stal něčím, co „by mělo zasloužené místo v herním prostoru“. Jenom by k tomu tvůrci potřebovali čas.

Kreativní ředitel se v rozhovoru také vyjádřil ke komplikovanému vývoji Andromedy, kdy podle něho bylo velice těžké balancovat mezi tím, co fanoušci na sérii milovali, a zamýšlenými novinkami: „Nešlo jen o vytvoření další hry ze série Mass Effect, k čemuž měl tým dobře nakročeno, ale o kombinaci původního jádra s inovacemi ve větším otevřeném světě.“

Problém Andromedy zároveň spočíval v tom, že se tým musel opět „naučit a vymyslet“ několik věcí ohledně toho, jak vytvořit hru ze série Mass Effect. Takový problém by ale u případného pokračování odpadl, jelikož už existují vytvořené základy, na kterých by se dalo stavět. Walterse navíc neúspěch mrzí i kvůli tomu, že rád objevuje nové světy, které zde do jisté míry mohl probádat.

Tyto pohnutky se mu snad v budoucnu podaří naplnit v nějaké jiné firmě a hře, jelikož Walters letos studio BioWare po dlouhých 19 letech opustil. Vývoj Dragon Age: Dreadwolf i nového Mass Effectu proto musí pokračovat bez něj.