Leliana, nebo Morrigan? Hodnotíme všechny společníky v trilogii Dragon Age

3. 4. 2023

V redakci jsme si už nějakou dobu nesedli ke starému dobrému Tiermakeru. Neznáte? Je to stránka, která vám umožní hodnotit kohokoliv a cokoliv prostě tím, že to strkáte do kategorií od nejlepší po nejhorší. Což je přesně to, co dneska uděláme se sérií Dragon Age, respektive s jejími postavami.

Trojice fantasy RPG nám dohromady představila spoustu hrdinů i antihrdinů, ale s kým jsme trávili čas nejradši? Koho bychom rádi viděli v chystaném čtvrtém díle? To vám dneska vyjasníme v sestavě Vašek, Aleš a Šárka. A trochu netradičně si to dáme živě! Tak na nás koukejte od 15:00 na našem YouTube a klidně u toho přispějte do chatu.