Podívejte se na uniklou upoutávku filmu Uncharted

Filmová adaptace Uncharted má za sebou mnohé, mimo jiné celkem sedm různých režisérů a víc než deset let od prvních zpráv, že se o zfilmování dobrodružství Nathana Drakea vůbec uvažuje. Natáčení už má ale Tom Holland pod vedením Rubena Fleischera za sebou, postprodukce je také u konce, a tak je čas na propagaci v podobě traileru, než se snímek na začátku příštího roku vydá do kin.

K dispozici máme zatím pouze uniklou, nepříliš kvalitní verzi upoutávky, přičemž ta oficiální by měla podle zákulisních informací dorazit ještě během dneška. Z trochu rozklepaných záběrů si ale můžete udělat dostatečnou představu, jak první trailer na Uncharted bude vypadat.

Leaked off screen footage of the Uncharted Movie trailer. Full trailer is expected tomorrow.



Movie seems to release in February 2022. pic.twitter.com/ZBOiDSIjnR