Toma Hollanda zklamala role v Uncharted. Nathana Drakea moc nehrál, hlavně musel dobře vypadat

2. 3. 2021 13:05 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Čtyřiadvacetiletý Tom Holland nedávno poskytl rozhovor časopisu GQ, kde mluvil o svých zkušenostech z filmového průmyslu. Mimo jeho hlavní role ve Spider-Manovi nebo v Cherry přišla řeč i na Uncharted, které už je natočené a do kin půjde příští rok. Holland kvůli roli musel nabrat svalovou hmotu a hlavně vypadat cool. Prý šlo o experiment s vlastní marnivostí, která mu v ústech zanechala podivnou pachuť.

„Jakmile začnete řešit, jestli v nějakém záběru vypadáte dobře, už jde při hraní o něco jiného než o ztvárnění postavy. Během natáčení Uncharted mě to hodně ovlivnilo, chtěl jsem vypadat dobře. Hrál jsem drsňáka, hodně klidného týpka, v podstatě to je takový Mark Wahlberg. Nevím, jestli se mi povedlo udělat z něj hrdinu dne, ještě jsem to neviděl. Ale byla to pro mě důležitá lekce, protože někdy šlo o to, jak stojím, jestli se mi hezky rýsuje biceps, víc než o to, jestli jsem scénu dobře zahrál. Byla to chyba a asi už nic takového nikdy neudělám,“ popsal Holland své zkušenosti z natáčení. Samozřejmě netvrdí, že bude Uncharted příšerný film, ale pokud jste se opět těšili na film podle hry, který jim navždy napraví pochroumané renomé, asi nebude tou revolucí, na kterou čekáte.