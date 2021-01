Podívejte se na hraný trailer hororu The Medium

15. 1. 2021 12:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

Polský horor The Medium je jedním z mých černých koní letošního jara. Jednak se konečně i Xbox dočká aspoň nějaké exkluzivity, jednak mi zkrátka už roky chybí značka Silent Hill a ze všech zveřejněných záběrů je velmi patrné, že by se právě téhle hororové modle chtěl Bloober Team co nejvíce přiblížit.

Hra měla původně vyjít už loni v prosinci, strategicky ale vyklidila pole Cyberpunku a aktuální termín vydání připadá na konec ledna. Autoři dodatečný čas věnovali nejen ladění, ale také přípravě hraného traileru.

Nebudu dlouho chodit kolem horké kaše, dvě minuty záběrů obsahující neherce, kteří s divokými grimasami budují atmosféru v opuštěném socialistickém nákupním středisku, případně před zeleným plátnem, mě příliš nenamlsaly. Posuďte sami, video je připnuté na začátku článku.

Z traileru je také patrné, že kromě Silent Hillu se autoři inspirovali v seriálovém hitu Stranger Things. The Medium vypráví příběh dívky, která umí cestovat mezi dvěma světy - fyzickým a spirituálním světem duchů. Ten bohužel do toho našeho začíná nebezpečně prosakovat.

Jak to celé nakonec dopadne, se dozvíme 28. ledna, kdy hra dorazí na současnou generaci Xboxu a PC. Studio Bloober Team v minulosti vytvořilo dvoudílnou sérii Layers of Fear, cyberpunkový Observer a herní adaptaci hororu Blair Witch.