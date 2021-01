Čtrnáct minut hraní The Medium ukazuje hlavního protivníka a připomíná Silent Hill

6. 1. 2021 12:24 | Novinky | autor: Pavel Makal

Horor The Medium měl původně vyjít už v prosinci, nakonec se jej vývojáři ze studia Bloober Team rozhodli přesunout na leden. Tvrdili sice, že potřebují trochu více času na vycizelování nevšedního zážitku, my ale dobře víme, že spíše strategicky vyklidili pozice před tou druhou velkou polskou hrou, která v prosinci po letech čekání dorazila na naše obrazovky.

Hororový titul sází především na neobvyklý prvek hratelnosti, díky němuž bude protagonistka cestovat mezi dvěma světy - tím naším, fyzickým, a světem duchů. V celé řadě případů budeme na rozdělené obrazovce sledovat totéž prostředí, jen v poněkud jiné podobě. To by se mělo projevit především na originalitě logických hádanek.

Z dosud zveřejněných záběrů a informací je zjevné, že The Medium cílí především na fanoušky série Silent Hill, především pak původních čtyř dílů. Naznačuje to i přítomnost hudebního skladatele a zvukového designéra Akiry Jamaoky, který svou prací dal Silent Hillu onu legendární a do morku kostí mrazivou atmosféru. Můžeme jen doufat, že stejnou porci lásky věnoval i The Medium.

Pokud se už nemůžete dočkat, až si mysteriózní příběh dívky Marianne, jež oplývá nadpřirozenými schopnostmi média, vyzkoušíte na vlastní pěst, můžete se zatím podívat na čtrnáct minut záběrů z hraní. Ty ukazují mimo jiné i hlavní zápornou entitu jménem The Maw. Podobně jako Marianne i Maw může cestovat mezi dvěma světy, což hrdinku určitě nepotěší.

The Medium je dosud nejambicióznějším a nejdražším projektem Bloober Teamu, který v minulosti přinesl dvoudílnou sérii Layers of Fear, cyberpunkový Observer nebo předloňský propadá Blair Witch. Autoři údajně námět nosí v hlavě už od dob Xboxu 360, až síla aktuální generace konzolí jim ale umožnila naplnit svůj kreativní záměr. Kromě PC si The Medium budeme moci zahrát i na nových Xboxech, kde hra navíc bude debutovat v rámci služby Xbox Game Pass. Na PC bude k dispozici skrz Steam, Epic Game Store a Microsoft Store, plánované datum vydání připadá na 28. leden.