Polský horor The Medium láká na vysoký rozpočet

Polské studio Bloober Team v posledních letech zaujalo především fanoušky hororů a thrillerů. Svůj věhlas vývojáři z Krakova získali s uměleckými Layers of Fear a utvrdili jej cyberpunkovým Observerem s Rutgerem Hauerem v hlavní roli. Následující druhý díl Layers a loňská adaptace Blair Witch sice tolik nepotěšily, chystaný next gen projekt The Medium má ale značné ambice.

Velké plány odhalil výkonný ředitel společnosti Piotr Babieno v rozhovoru pro polský Business Insider. Zmínil, že zatímco v minulosti tým pracoval s relativně omezeným rozpočtem, na novou hru má budget přesahující 30 milionů zlotých, tedy zhruba 180 milionů korun.

Tato cifra společnosti umožňuje spolupráci s firmou Platige, jež se specializuje na 3D animace a digitální speciální efekty. Není bez zajímavosti, že v minulosti pracovala třeba na snímcích Melancholia či Antichrist režiséra Larse von Triera, ale také na trailerech pro druhého Zaklínače a Cyberpunk 2077.

The Medium je psychologickým hororem, v němž převezmete roli Marianne, onoho eponymního média, které dokáže cestovat mezi naší realitou a světem duchů. Ten je výtvarně inspirován dílem polského dystopického surrealisty Zdzisława Beksińského. Na hudbě pro hru se podílel Akira Jamaoka, dvorní skladatel série Silent Hill. I ta byla pro The Medium inspirací, propůjčila mu například pevné úhly kamery v prostředí, kterým bude Marianne procházet.

Plány na The Medium pocházejí už z minulé generace konzolí, ta ale nebyla dostatečně výkonná na to, aby mohl Bloober Team svou vizi uspokojivě realizovat. Totéž platí pro tu současnou, proto hra vyjde až na Xbox Series X a PC.

Technologii přechodů mezi dvěma světy si tým nechal patentovat, na financování nákladného projektu se podílí hned několik partnerů. Hra by měla vyjít v posledním kvartále letošního roku a Babieno slibuje, že to bude jeden z letošních nejžhavějších titulů.

Není to ovšem to jediné, na čem Bloober Team momentálně pracuje. V přípravě je také next-gen remaster zmiňovaného Observera s podtitulem System Redux. Ten má oproti The Medium třetinový rozpočet, termín vydání zatím neznáme. Měl by to ale také stihnout do konce letošního roku.

