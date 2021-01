Podívejte se, jak se bude hrát The Medium a zjistěte, jestli ho rozchodíte

20. 1. 2021 13:23 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Další hororová podívaná od mistrů z Bloober Teamu (Blair Witch, Observer, Layers of Fear) je za dveřmi. Od psychologického hororu The Medium nás dělí pouhých osm dní, a abyste se správně navnadili, ukáží vám tvůrci v novém videu přednosti hlavní postavy Marianne, tedy titulního média.

Marianne jakožto médium vidí věci, které jsou zrakům obyčejných smrtelníků skryté. Nejenže se umí procházet po našem světě a zároveň oblastí mezi běžným a posmrtným životem, ale umí také vycítit z předmětů osudy jejich majitelů.

Dokáže vidět konkrétní okamžiky z života duší, s některými dokonce může rozmlouvat, pomoct jim dostat se na druhou stranu a tyto schopnosti jí pomohou i s odhalením důmyslně ukrytého čudlíku strážícího cosi tajemného.

Být převozníkem bere jako své poslání, ale nebude to mít snadné. Hrůzná bytost The Maw stvořená nepředstavitelnou tragédií ji pronásleduje a děsí na každém kroku. Dokážete se jí postavit? No, vy možná ano, ale co vaše PC? Rozklikněte si obrázek níže, ať víte, v jaké kvalitě vám The Medium poběží.

Hra vyjde 28. ledna na PC a Xboxu Series X/S.

zdroj: Bloober Team