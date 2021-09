Po vydání Far Cry 6 si zahrajete za předchozí psychopaty, Dannyho Treja, Ramba a další

13. 9. 2021 12:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Již za méně než měsíc dorazí Far Cry 6, další díl střílečky s otevřeným světem a charismatickým padouchem v hlavní roli. Vy sice hrajete za postavu, která se zlého diktátora snaží zničit, ovšem nový díl akční série vám přeci jen umožní zahrát si za záporáka. Dokonce nejen jednoho, ale všechny tři předchozí.

Brzy po vydání hry, konkrétně v listopadu, dorazí první DLC nazvané Insanity, ve kterém si zahrajete za legendárního magora Vaase Montenegra z Far Cry 3. Druhé DLC zvané Control dorazí v lednu příštího roku a ztvárníte v něm postavu Pagana Mina z Far Cry 4. A konečně třetí DLC Collapse vyjde v březnu a zahrajete si v něm za Josepha Seeda z Far Cry 5.

Všechna tato rozšíření budou dostupná samostatně i v season passu a kromě toho, že v nich hrajete za záporáky předchozích her série Far Cry, mají společného ještě něco – ve všech případech půjde o jakýsi roguelite, ve kterém začínáte pouze s pistolkou a musíte se v rámci jednoho pokusu vypracovat. Po příběhové stránce budete čelit choré mysli každého antagonisty, takže se připravte na pořádně fantasmagorické výjevy.

zdroj: Ubisoft

Season pass doprovodí ještě čtvrté rozšíření, kterým je Far Cry 3: Blood Dragon. Ano, skutečně dostanete původní chválenou hru z roku 2013 včetně sedmi objektů, které můžete použít i ve Far Cry 6. V případě konzolí hráči dostanou Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition remasterovanou pro aktuální generaci.

Nejen placeným obsahem bude Far Cry 6 po svém vydání živo. Ubisoft slibuje i bezplatný obsah pro všechny hráče, který zahrnuje trojici nových misí. V prosinci si potykáte s drsným hercem Dannym Trejem, v únoru se přidá Rambo, byť nepůjde o jeho představitele Sylvestra Stallona, a v březnu vyjde crossover se Stranger Things (opět zjevně bez tváře seriálu).

Další detaily o obsahu po vydání hledejte v oficiální zprávě. Far Cry 6 vyjde 7. října na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S a Stadii.