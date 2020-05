Pistolník John Cooper oznamuje datum vydání Desperados 3

PC PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Novinky autor: Patrik Hajda

Co má společného výborná taktická série Desperados a neméně skvělá tahovka Shadow Tactics: Blades of the Shogun? Stejné studio, které v systémech známých z feudálního Japonska připravuje pokračování slavné kovbojky. Na Desperados 3 se těšíme a nejsme rozhodně sami. Klid naší i vaší duši dodá datum vydání.