Phil Spencer si zahrál Elden Ring a je nadšený

12. 11. 2020 10:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na řadě trhů dnes vstupuje do prodeje PlayStation 5, a spousta hráčů si tak bude moci začít užívat remake kultovních Demon's Souls. Titul od studia FromSoftware je ale už víc než dekádu starý, a i když vývojáři z Bluepoint Games zjevně odvedli skvělou práci a osobně se na návrat do Boletarie nesmírně těším, snad ještě více mě zajímá projekt, kterým se Mijazaki a jeho tým zabývají nyní: Elden Ring.

Oznámen byl na konferenci Microsoftu na loňské (ještě zcela standardní) E3, od té doby jsme ale o hře slyšeli jen velice málo. Víme snad jen tolik, že s FromSoftem na hře spolupracuje autor ságy Píseň ledu a ohně George R. R. Martin, herní svět by měl být podstatně větší, než bylo dosud ve hrách tohoto studia obvyklé, a přesouvat se po něm budeme koňmo.

Nedostatek informací a tradiční rezervovanost Hidetaky Mijazakiho zapříčinily v komunitě fanoušků (která už na základě jediného dostupného teaseru vytváří vlastní spletitou mytologii) pochybnosti o tom, zda se Elden Ringu daří dobře, nebo zda má vývoj nějaké problémy.

V rozhovoru pro GameSpot se tyto obavy pokusil rozehnat šéf Xboxu Phil Spencer. Ten uvedl, že viděl docela slušný kus hry, a dokonce si ji mohl sám vyzkoušet. Dodal, že jako člověk, který má za sebou všechny ostatní Mijazakiho tituly za poslední dekádu, může říct, že Elden Ring je dosud nejambicióznějším projektem tohoto vývojáře. Těšit se prý můžeme na inovativní herní mechanismy a Spencer vypíchl i již zmíněnou spolupráci se slavným spisovatelem Martinem.

V tuto chvíli bohužel nemáme ani rámcovou představu o tom, kdy by Elden Ring mohl dorazit na naše obrazovky. Osobně moc nevěřím, že to bude v příštím roce. Spencerova slova jsou sice pozitivní, ale vzpomínáte ještě, jak hovořil o projektu Scalebound těsně před jeho zrušením? Snad to s Elden Ringem dopadne lépe.