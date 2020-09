Na Elden Ringu pracují kromě G. R. R. Martina i tvůrci seriálové Hry o trůny

25. 9. 2020 13:23 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ačkoli se příznivci studia FromSoftware momentálně třesou na remake Demon‘s Souls, tedy hry, která položila základy velmi populárního žánru náročných akčních RPG, přeci jen nás možná ještě trochu více zajímá, co nového Mijazaki a jeho tým chystají.

Na loňské E3 byl během konference Microsoftu oznámen titul Elden Ring, na němž má spolu se slavným designérem pracovat i autor Písně ledu a ohně George R. R. Martin. Bohužel jsme od té doby o hře prakticky nic konkrétního neslyšeli, snad vyjma několika střípků spekulací, které nepocházely z oficiálních zdrojů.

Na aktuálním ročníku festivalu Japan Media Arts se v diskuzním panelu, jenž byl věnován loňskému Sekiru: Shadows Die Twice, přeci jen nějaké drobné zvěsti o plánovaném projektu objevily. Moderátoři přečetli několik prohlášení od šéfa FromSoftu Hidetaky Mijazakiho, z nichž vyplývá, že Elden Ring bude nejhlubší hrou, na jaké studio dosud pracovalo. Už to by nám mělo dělat radost s ohledem na to, že má FromSoft na kontě třeba takové Bloodborne.

Mijazaki ve svých typicky tajnosnubných prohlášeních říká, že se hra bude věnovat historii i mýtům a pro studio je velkou výzvou, jak se s oběma protipóly popasovat. Potvrdil také, že Elden Ring nabídne hráčům otevřený svět s velkými oblastmi, po nichž budeme moci cestovat koňmo.

No a extrémně zajímavou novinkou je to, že se na hře kromě Martina podílí i řada tvůrců seriálu Hra o trůny. Jejich přítomnost by hře mohla dodat na zajímavosti i u publika, které tradičně tvorbu FromSoftware nevyhledává.

Každopádně se stále jedná o pouhé drobečky a Mijazaki si karty drží pořád velmi blízko u těla. Elden Ring se neobjevil na žádné z letošních herních akcí a troufnu si hádat, že ani prosincové Game Awards na tom nic nezmění. Vydání je zjevně ještě velmi daleko, i tak ale všechny informace bedlivě sledujeme a samozřejmě se o veškerých novinkách dočtete na našem webu.