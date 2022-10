Overwatch 2 se na svém startu topí v problémech

6. 10. 2022 14:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Start každé onlinovky je těžký, na druhou stranu - kdo jiný by s tím měl mít bohaté zkušenosti než Blizzard? Právě ten dlouhodobě provozuje hned několik velice populárních always online her a o problematických startech za dobu své existence ví své.

Jejich nejnovější „onlinovkou“ je Overwatch 2, pokračování doslova nahrazující kdysi nesmírně populární jedničku. Jenže ouha, druhý Overwatch se sice možná docela povedl, ale rozhodně nevkročil mezi hráče pravou nohou. A nemluvím teď jen o nezvládnutí údajně masivního DDoS útoku na servery Blizzardu.

Hráči mají i po dvou dnech velký problém vůbec se do hry dostat. Jedním z neduhů s tím spojeným je například nutnost propojit svůj účet na Battle.netu s telefonním číslem. Blizzard tento požadavek zdůvodňoval bojem proti cheaterům, nicméně minimálně ze začátku jim opatření nadělalo asi víc škody než užitku. Například v Americe byl problém s nerozpoznáním a následným odmítnutím několika mobilních operátorů s dobíjecím kreditem. Hráči, kteří nepoužívali klasický tarif, se tak do hry nemohli přihlásit.

Proto padlo rozhodnutí vyžadovat telefonní číslo jen od některých hráčů, což začne platit od zítra, 7. října. Konkrétně každý, kdo první Overwatch zapnul od 9. června 2021, své číslo poskytovat prozatím nemusí.

Kdyby to bylo celé ale jen o několika operátorech, nebylo by to ještě tak hrozné. Jenže Overwatch 2 se doslova topí v problémech. Velkou vadou na kráse jsou i zdánlivě nekonečné fronty, kdy se do hry v některých chvílích jen tak nedostanete a musíte čekat v příliš desetitisícihlavé frontě, než na vás milostivě přijde řada.

Průšvih je i se stabilitou a padáním serverů, nemluvě o problému se ztrátou některých, či leckdy i všech virtuálních předmětů. V některých případech prý hráči také vůbec nevidí ty hrdiny, které by měli mít dávno odemčené a musí kvůli nim podstupovat sáhodlouhý grind. K tomu všemu přidejte ještě bugy a obecnou nedodělanost hry, která v tomhle stavu očividně vycházet neměla a vyjde vám z toho start, který si tvůrci za rámeček nedají.

zdroj: Activision Blizzard

Blizzard o všem výše uvedeném ale ví a na všem pracuje. V současné chvíli je tak možná nejlepší rada jednoduše počkat, hrát chvíli něco jiného a vrátit se k Overwatch 2 ve chvíli, kdy bude konečně fungovat.

Horší je to v kontextu faktu, že Blizzard hráčům první Overwatch prostě vypnul a nahradil ho právě dvojkou, respektive její nehotovou a rozpracovanou verzí. Pokud jste si tak chtěli jen tak v klidu pořád hrát jedničku, máte smůlu. Najednou musíte chtě nechtě hrát dvojku, pokud se do ní tedy přes ty nekonečné fronty vůbec dostanete.

Ve výsledku tu tak máme další šíleně zpackaný start hry od Blizzardu - vzpomeňme třeba na Warcraft III Reforged. Jediná polehčující okolnost je v tomto případě to, že se Blizzard alespoň netváří, že je všechno hotové. Sám o Overwatch 2 mluví jako o předběžném přístupu, byť na oficiálním webu či v obchodě na Battle.netu byste tuhle informaci hledali marně. Na rozdíl od všech těch ostatních nepřiznaných předběžných přístupů, co se tváří jako plné a hotové hry, je to příjemná změna, která (bohužel) zaslouží pochvalu. Nicméně na faktu, že celé řadě lidí hra nefunguje vůbec, nebo nefunguje tak, jak má, nějaké slovíčkaření stejně nic nemění.