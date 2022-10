Launch Overwatch 2 postihly masivní DDOS útoky

Včera došlo ke spuštění předběžného přístupu Overwatch 2, free-to-play nástupce týmové střílečky z roku 2016, jehož vývoj rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem. Celá řada rozhodnutí, jako je například uzamykání některých hrdinů do battle passu nebo odklad slibované PvE součásti hry, navíc budí v hráčské obci velkou kritiku.

We’re steadily making progress on server issues and stability, as well as working through a second DDoS attack. We’re all hands on deck and will continue to work throughout the night. Thank you for your patience - we’ll share more info as it becomes available.