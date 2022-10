Jak hodnotí ve světě – Overwatch 2

5. 10. 2022 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Free-to-play multiplayerová střílečka Overwatch 2 včera započala svou otevřenou betu, a to, jak bývá u Blizzardu nedobrým zvykem, především přeplněnými a padajícími servery. Zahraniční novináři nicméně měli tu možnost dostat se do hry ještě před samotným vydáním, někteří se ani neštítili nehotovému produktu rovnou přiřknout číselné hodnocení, a tak už se verze pro PC na Metacriticu může na základě 18 známek pochlubit skórem 81 ze 100. A co na Overwatch 2 za hranicemi zatím říkají?

„Overwatch 2 asi neobrací svou formulku tím způsobem, jaký byste čekali od očíslovaného pokračování. Ale prostřednictvím spousty drobných chytrých vylepšení jde o pěkně zakulacenou evoluci zážitku, do kterého jsem od roku 2016 nalil přes tisícovku hodin. Možná už nikdy nenajdu kouzlo těch prvních pár let v Overwatchi, ale i tak je Overwatch 2 tím správným krokem ve znovuvybudování důvěry ve značku a nutí mě přemýšlet nad tím, že by mohl být ten správný čas do mé oblíbené týmové střílečky nalít dalších pár set hodin.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Tolik škody nadělalo už jen to, že se tahle hra jmenuje Overwatch 2. Od chvíle, kdy ji oznámil, byl Blizzard vydán na milost a nemilost hráčských očekávání plnohodnotného pokračování. A když tihle hráči porovnají obrázky z prvního a druhého dílu a nevidí prakticky žádný rozdíl, bude to pro ně velké zklamání a dost možná je to i odradí. Coby update s novým obsahem dělá Overwatch 2 fantastickou práci. Coby nový díl ale působí dost neutěšeně. Přemýšlím, že by bylo možná lepší ho rozsekat na sezónní kapitoly jako Fortnite? Něco mezi aktualizací a pokračováním?“

„Závan čerstvého vzduchu pro Overwatch, kde nové herní režimy, postavy a mechanismy dohromady skvěle fungují a tvoří opravdu zábavné pokračování.“

GameSpot – bez číselného hodnocení

„Overwatch 2 působí jako fantastická aktualizace pro multiplayerovou hru, která dává prostor pro vzrušující potyčky týmů hrdinů. Jako samostatná entita a pokračování ale klopýtá. Změny jádra hratelnosti jsou kroky správným směrem, ale vznikají nové třecí plochy, kde dřív žádné nebyly. Naštěstí se coby hra jako služba mohou změnit, jakmile Blizzard nasbírá víc hráčské zpětné vazby a má silné základy, na nichž může stavět. V Overwatchi 2 lze najít spoustu dobrého a v zápalu boje si opojnou multiplayerovou dynamiku, kterou fanoušci milují, můžete znovu užít. Ale jestli mě první Overwatch něco naučil, je to fakt, že by hry vždycky měly aspirovat na něco víc. A dvojce té aspirace ještě hodně zbývá.“

Polygon – bez číselného hodnocení

„Hraní Overwatche 2 je lekcí opatrného optimismu – nejen ohledně budoucího směřování jeho proměnlivého příběhu a světa, ale i v myšlenkách, jestli v příštích letech zvládne díky novému obsahu splnit příslib plnohodnotného pokračování.“

„Přechod na formát 5v5 vdechl nový život někdejšímu střílečkovému hitu. Jen ještě tak docela nezískal zpátky svou někdejší slávu – prozatím.“

Eurogamer – bez číselného hodnocení

„Nemáte to ode mě, ale Overwatch 2 není Overwatch 2. Je to Overwatch 2.0, free-to-play edice slavné střílečky s hrdiny z roku 2016 s vybalancovanými postavami, popraškem novosti z nových postav, módů a map, a také s předvídatelně zdlouhavým battle passem, kde se za odemykání buď platí, nebo grinduje.“

GamesRadar+ - bez číselného hodnocení

„Overwatch 2 září a ohromuje se svou vylepšenou grafikou a nádhernými novými mapami, ale minimální odchylky od zdrojového materiálu nejde jen tak ignorovat.“

„I když Overwatch 2 přidává do ikonické FPS od Blizzardu řadu hrdinů a funkcí, jeho PvP působí spíš jako běžný update než plnohodnotné pokračování.“

zdroj: Activision Blizzard