Očekávané MMO The Day Before hlásí další velký odklad

25. 1. 2023 10:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Zombie survival MMO The Day Before od singapurského studia Fntastic budilo nemalý zájem prakticky hned od svého oznámení, ke kterému došlo před dvěma lety. Hra se dlouhodobě držela na předních příčkách nejžádanějších her na Steamu, jenže kdo netrpělivě balil vercajk, brousil mačety, pucoval pušky a vyhlížel první březen, kdy měl již jednou odložený titul vyjít, dočká se jen hořkého zklamání. Zdá se, že The Day Before jen tak nedorazí.

Hra včera zmizela ze Steamu a tvůrci to nejdřív vysvětlovali jako technickou závadu, ale nyní hlásí něco jiného: Studio si nezaregistrovalo obchodní známku, nějaký činorodý podnikavec mu ji promptně vyfoukl a postaral se o zmizení hry z obchodů. A teď nejspíš bude chtít zaplatit, protože jiná motivace podobného jednání mě nenapadá, ale o tom už tvůrci nepolemizují. Jen slibují, že se všechno vyřeší, ale musí kvůli tomu hru odložit. A to rovnou o dobrých devět měsíců na 10. listopad 2023.

Což, nemůžu si pomoct, zní přeci jenom trochu zvláštně. Vývojáři z Fntastic naslibovali hory doly, ale ani měsíc před původním datem vydání jsme pořád ještě neviděli jiné pořádné záběry z hraní než silně naskriptovaných deset minut jedné lineární mise ještě z roku 2021. Což u MMO hry, která má stát na otevřeném světě, poněkud nestačí.

Stejně tak pořád nebylo a není jasné, jaký druh zážitku by The Day Before vlastně mělo nabídnout. Openworldový survival s craftingem, jistě, ale pod takovou nálepku se dá schovat kdeco. Takže něco jako Conan: Exiles? Rust? Bude tu příběh? Questy? NPC? Kooperativní PvE obsah pro partu? Tradiční MMO prvky? Raidy? Nebo máme čekat spíš svobodný sandbox ve stylu Valheimu či Life is Feudal, v němž si hráči tvoří obsah sami vlastními interakcemi?

Na podobné dotazy tvůrci buďto nechtěli, nebo možná neuměli odpovědět. Což měsíc před plánovaným vydáním vážně nevěstí nic dobrého a nechce se mi věřit, že je všechno v nejlepším pořádku a za masivní odklad může jen nějaká právní tahanice. Tarot si nicméně doma nevykládám, je tudíž stejně dobře možné, že páchám jen zcela scestné spekulace.

Jisté je v tomto momentě jedno: The Day Before v březnu nevyjde a nové datum vydání je naplánované na 10. listopadu.