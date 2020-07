Obsidian předvedl nové RPG Avowed. Připomíná Elder Scrolls

24. 7. 2020 10:18 | autor: Pavel Makal

Brzy tomu budou dva roky od akvizice studia Obsidian Entertainment Microsoftem. Už nějaký čas víme, že matadoři RPG žánru pro redmontský gigant vytváří neotřelý survival Grounded, přeci jen jsme ale v koutku duše doufali, že v jejich dílnách vzniká i nějaká ta masivní hra na hrdiny. Včerejší akce Xbox Showcase nás v tomto ohledu nezklamala.

Obsidian totiž dle nových informací kutí Avowed, fantasy RPG z pohledu první osoby, které je zasazeno do světa jménem Eora známého z Pillars of Eternity. Ten zjevně sužují problémy, ale naštěstí jsme tu my, zdatní dobrodruhové, kteří mečem a magií potřou všechny potenciální zlobivce.

Bohužel to je vše, co o hře zatím víme, termín vydání je patrně v nedohlednu. Tomu ostatně napovídá i fakt, že hra vyjde pouze na Xbox Series X a PC. Microsoft v minulosti přislíbil, že ještě několik let budou jeho first party tituly vycházet i na současnou generaci. Platí samozřejmě to, že hra hned při spuštění prodejů zamíří do služby Xbox Game Pass.

Studio Obsidian Entertainment má své kořeny ve slavných Black Isle Studios. Ty ostatně sdílí se studiem inXile Entertainment, které nyní rovněž patří Microsoftu a v současné době finišuje přípravy třetího Wastelandu.

Obsidian se v minulosti blýskl celou řadou vydařených herních titulů, za zmínku stojí například Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas, oba díly Pillars of Eternity nebo třeba nedávné The Outer Worlds, které se mimochodem brzy dočkají prvního rozšíření s názvem Peril on Gorgon.