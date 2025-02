NPC za dobrou věc. Můžete se nechat zvěčnit v The Elder Scrolls VI

Pokud od oznámení před sedmi lety napjatě očekáváte vydání The Elder Scrolls VI, nemá pro vás Bethesda momentálně žádné zprávy ohledně přibližujícího se vydání, zato ale nabízí unikátní příležitost podílet se na tvorbě nehratelné postavy pro pokračování jednoho z nejvíce vyhlížených fantasy RPG vůbec.

Zúčastnit se můžete charitativní aukce pod hlavičkou Make-A-Wish. „Výzva pro všechny hráče a fanoušky fantasy,“ píše se v popisku sbírky. „Tato příležitost, která se naskytne jednou za život, vám umožní zvěčnit se v jedné z nejočekávanějších her všech dob, The Elder Scrolls VI.“

„Série The Elder Scrolls, vyvíjená společností Bethesda Game Studios, je známá svými rozsáhlými otevřenými světy, hlubokým lore a pohlcujícím vyprávěním. S tímto exkluzivním zážitkem budete spolupracovat s vývojáři na vytvoření vlastní postavy, která se objeví ve hře a zanechá vaši stopu v legendární sérii.“

We're offering one lucky winner the chance to create an NPC for The Elder Scrolls VI to benefit Make-A-Wish Mid-Atlantic.



Winning bid will go directly to Make-A-Wish so they can keep granting wishes.



Visit their silent auction to bid: https://t.co/bg05XAtszg pic.twitter.com/z6EMmkpZ4V