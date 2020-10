Nové informace o Demon's Souls: Co se mění a co zůstává stejné?

29. 10. 2020 19:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Bluepoint Games dnes předvedli druhou ukázku z hraní remaku Demon's Souls, a pokud se na hru těšíte, určitě si ji nenechte ujít. Není to ale to jediné, co se o hře dozvídáme. Server Polygon totiž vyzpovídal kreativního ředitele projektu Gavina Moorea a z rozhovoru vyplynula celá řada zajímavých detailů z restaurování slavné hry.

Moore v interview zdůrazňuje, že k použité látce se studio snaží přistupovat s co největší úctou a citem. Zmiňuje, že až po extrémně zdařilém remaku Shadow of the Colossus z roku 2018 měli vývojáři pocit, že mohou započít práce na tak milované hře, jako jsou právě Demon's Souls.

Mnohem důležitější jsou ale konkrétní informace o tom, co v remaku zůstane stejné a co se změní. Tak předně, pokud jste (jako já) doufali, že dojde k obnovení šestého Archstonu a my se vůbec poprvé podíváme do zrušené severské lokace, musím vás zklamat, nic takového se nechystá. Obsahově bude hra prakticky totožná s originálem, byť autoři přidávají nové zbraně, zbroj a prsteny.

Dojde také k vybalancování drop ratu některých předmětů. Moore zmiňuje, že ačkoli je grinding neoddělitelnou součástí zábavy, pokusili se vývojáři implementovat větší variabilitu kořisti. Zajímavou změnou je také omezení množství léčivých trav, které můžete mít naráz u sebe. Zatímco v původní hře jste jich po kapsách nosili neomezený počet, nyní budete muset více šetřit.

Demon's Souls na rozdíl od novějších Soulsborne her omezují maximální nosnost postavy, takže si přebytečnou výbavu musíte uschovat v Nexu. Moore hovoří o systému takzvaných Grains, které vám mohou poskytnout různé bonusy na rezistence vůči různým efektům a dopomoci k tvoření ideálního buildu pro rozličné situace.

Co se herních systémů týká, zůstávají mechanismy Character a World Tendency. Jedinou změnou v tomto ohledu je fakt, že se hráči dle Moorových slov v minulosti špatně orientovali v tom, jakou Tendency zrovna jejich postava nebo svět má. Došlo tedy na úpravu uživatelského rozhraní tak, aby byl stav lépe patrný.

Demon's Souls také hráčům nabídnou různá nastavení herní kamery, ať už nové, filmovější, nebo to klasické, na které jsou hráči zvyklí, a také několik barevných filtrů. Pokud tedy chcete hrát s vybledlejšími barvami typickými pro originál, případně třeba v černobílém provedení, dostanete tu možnost.

Mimoto hra obsahuje i oblíbený foto režim s širokou plejádou nastavení fotek. Během jeho užívání se hra navíc zastaví (což není u Souls zvykem), ale pouze v případě, že zrovna neprobíhá invaze jiným hráčem, v takovém případě máte s focením utrum.

Moore navíc potvrzuje, že v zájmu zachování autenticity v remaku zůstaly některé kultovní vtipné glitche a podivná designová rozhodnutí, vyřazeny ovšem byly zneužitelné exploity. Hovoří i opětovném nahrání soundtracku živým orchestrem a o tom, že se autorům dokonce povedlo sehnat řadu původních dabérů a přesvědčit je ke zopakování svých rolí. Hra v duchu svého předchůdce nenabídne nastavení obtížnosti.

V rozhovoru také padá chvála na ovladač DualSense, jehož haptická odezva má údajně na zážitek z hraní skutečně velký vliv, podobně jako superrychlé nahrávání díky SSD.

Jak to celé nakonec dopadne, zjistíme už 19. listopadu, kdy hra vychází na PlayStation 5.