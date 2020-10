Druhá ukázka z hraní Demon's Souls ukazuje Stonefang Tunnel a dva bossy

29. 10. 2020 18:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Kdybyste se mě zeptali, na jaký titul se v listopadu těším nejvíc, byla by moje odpověď jednoduchá, a to i přesto, že jsem jako svou první next-gen konzoli zvolil Xbox Series X. Nejvíc se těším na remake Demon's Souls, kultovní záležitosti od FromSoftware, který připravují restaurátorští matadoři z Bluepoint Games. Drsná pouť po království Boletaria se připomíná další ukázkou z hraní a nebudu vám lhát: Mé fanouškovské srdéčko plesá blahem.

Pětiminutové video nás tentokrát bere na návštěvu do Stonefang Tunnelu, kde nebozí otroci dolují rudu, láva teče proudem a v samotném nitru dlí prastarý dračí bůh. Ten se v ukázce jen mihne, ale na dva další bossy se můžeme podívat pěkně detailně. Stonefang bude pro většinu hráčů patrně druhou lokací, do níž se z ústředního Nexu vydají, a prvním bossem, s nímž tu změří síly, bude Armored Spider.

Ten je i v remaku pěkně odpudivý, má v rukávu (nebo co to pavouci mají) několik nepříjemných fíglů a můžu vám garantovat, že nováčci s ním určitě nezatočí tak rychle, jako se to povedlo hráči ve videu. Obdivovat můžeme především plynulost a rychlost načítání, ale i celkovou ostrost a detaily grafiky. Naprosto skvěle vypadají nové efekty kouzel a animace úmrtí zasažených nepřátel.

Druhým pánem na holení je Flamelurker, jehož agresivní přístup mu vysloužil pověst jednoho z nejnáročnějších bossů Demon's Souls. Ostatně, velmi rychle s hlavním hrdinou zatočí i v tomto traileru. Video neobsahuje uživatelské rozhraní, nevidíme tedy ani úroveň zdraví nepřátel či bossů, ani vlastní hladinu zdraví či many.

V závěrečném sestřihu se mihnou další staré známé lokace v novém kabátku a jejich ponuří obyvatelé: depresivní Tower of Latria se svými chapadlovitými strážci, odporná stoka Valley of Defilement a pohled na majestátního Storm Kinga, který se vznáší nad svou svatyní.

Demon's Souls vycházejí 19. listopadu na PlayStation 5, hra by ale podle některých indicií mohla dorazit i na aktuální generaci konzolí od Sony. Internetem se stále šíří dosud nepotvrzené spekulace, že by si Demon's Souls v budoucnu mohli užít i hráči na PC.