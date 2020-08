Nezávislý hit Braid se příští rok vrátí v remasteru

7. 8. 2020 10:27 | autor: Šárka Tmějová

Logická plošinovka Braid designéra Jonathana Blowa byla v roce 2008 jednou z her, které spustily indie revoluci a mainstreamovému publiku dokázaly, že nezávislé hry mohou být stejně kvalitní zábavou jako ty s vysokým rozpočtem. Byla tak otevřena vrátka spoustě dalších vývojářů s neotřelými nápady. Braid obdržel spoustu cen nejen za inovaci v oboru herního designu, ale byl úspěšný i mezi kritiky a zákazníky a vydělal Blowovi dost peněz na to, aby mohl vyvinout The Witness.

Blow sice v minulosti prohlásil, že nemá v úmyslu vytvářet pokračování Braidu, ale o remasteru nepadlo ani slovo. Takže jsme se během včerejšího State of Play dočkali oznámení Anniversary Edition neboli remasteru.

Grafická stránka se dočká kompletního přepracování, tedy překreslení do vyššího rozlišení, díky čemuž budou některá prostředí bohatší než v původní verzi. Změn doznají také animace a hudební složka bude rozšířena o nové skladby.

Během hraní budete moct volně přepínat mezi novou a starou verzí a pravidelně porovnávat, nakolik se konkrétní obrazovky po 12 letech změnily. Braid, Anniversary Edition navíc obsahuje vývojářský komentář, který bude podle Blowových slov velmi detailní a věnuje se programování, kresbě či designu jednotlivých levelů.

Braid, Anniversary Edition vyjde na PC, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a Nintendo Switch (pfů, tomu říkám multiplatforma!) někdy na začátku roku 2021.