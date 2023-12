Next-gen update Falloutu 4 nabírá zpoždění

15. 12. 2023 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Fallout 4 je s námi už 8 let, zatímco nové konzole 3 roky. O tom, že v Bethesdě pracují na upgradu této hry na Xbox Series X/S a PlayStation 5, jsme se dozvěděli loni v říjnu. Bezplatný update měl dorazit letos, což se ale nestalo, nicméně se na něj ani nezapomnělo.

V Bethesdě jen potřebují víc času a hru pro současné konzole i počítače tak vylepší v příštím roce. Připomeňme, že next-gen upgrade má umožnit hraní ve 4K, na konzolích nabídne výkonnostní režimy pro dosažení vyššího počtu snímků za vteřinu a opraví i některé letité chyby.

V původním oznámení se počítalo i s novým obsahem pro Creation Club, ze kterého se nedávno v rámci Skyrimu stala platforma Creations umožňující tvůrcům zpoplatnit své modifikace.

Bethesda společně s tím oznámila, že chce Creations přinést do co největšího počtu her, takže by se docela nabízelo spustit tento program ve Falloutu 4 spolu s vydáním next-genového upgradu, co říkáte?