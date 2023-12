Podívejte se na první trailer na seriálový Fallout

4. 12. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Postapokalyptický Fallout zavítá mimo hry i na televizní obrazovky. Seriál pod hlavičkou Amazonu má premiéru 12. dubna a vy se můžete výše podívat na vůbec první trailer. Fanoušky nových dílů od Bethesdy tón ukázky jistě nadchne, zatímco pravověrní uctívači prvních dvou izometrických Falloutů budou spíše skeptičtí.

Vydáváme se dvě stě let do budoucnosti od pádu prvních bomb. Konkrétně do Vaultu 33, který se nachází v přímořské části Los Angeles. Hlavní hrdinka Lucy, oděná do ikonického modro-žlutého obleku obyvatel protiatomových krytů, vůbec poprvé spatřuje denní světlo a vydává se do americké nukleární pustiny.

O produkci seriálové adaptace se stará Jonathan Nolan, který je podepsaný například pod seriálem Westworld, na natáčení dohlíží i sám ředitel Bethesdy Todd Howard. Mezi známějšími hereckými jmény rezonují Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Aaron Moten, Chris Parnell, Michael Emerson nebo Walton Goggins. Sice nevíme, jak se jmenuje pes, který hraje Dogmeata, ale tohle pomrknutí jen dokazuje, že o narážky na herní předlohu nebude nouze.

Pokud tedy herní předlohou myslíte ty díly, které vznikly pod Bethesdou. Jak už jsem zmínil výše, seriálový Fallout hodlá kráčet po hraně mezi komedií a postapokalyptickou tragédií. Fallout už dávno není tou syrovou satirou a zdvihnutým prstem před atomovým zbrojením, ale pestrobarevným lunaparkem, ve kterém hraje hudba z 50. let a lidé po sobě střílejí puškami z trubek poslepovaných lepicí páskou. Pokud vám ale přesně tahle stylizace sedne do noty, nejspíš se můžete začít opatrně těšit i na první sérii nového seriálu.