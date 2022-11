Netflix plánuje hraný film a animovaný seriál ze světa Gears of War

8. 11. 2022 15:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

O filmu na motivy Gears of War se mluví roky. Produkční společnost New Line Cinema, která má na triku například Pána prstenů, si koupila práva na filmovou adaptaci hned rok po vydání první hry, tedy v roce 2007. K projektu se tehdy podařilo sehnat režiséra série Underworld Lena Wisemana, na scénáři měl pracovat Chris Morgan, který se podílel například na Wanted.

Dobrý začátek. Jenže o dva roky později začalo počáteční nadšení pomalu opadat. Postupně se objevily drby, že New Line Cinema sesekalo rozpočet filmu o 100 milionů dolarů, což vedlo k odchodu klíčových lidí. Projekt zamrzl v takzvaném produkčním pekle. A to navzdory tomu, že ještě v roce 2016 Rod Fergusson sliboval, že se na filmu rozhodně pracuje a dělá na něm tentokrát Universal ve spolupráci s Microsoftem. Později to samé dokonce potvrdil i v roce 2019.

Jenže kde jen ty loňské sněhy jsou, nyní se věci mají zase jinak. Gearsy poputují k velkému rudému N. Streamovací služba Netflix potvrdila, že plánuje hraný film následovaný animovaným seriálem pro dospělé ze světa Gears of War ve spolupráci se studiem The Coalition. Na své stránce pak uvádí: „Gears of War sleduje jednotku Delta Squad, nesourodou partu pěšáků, která svádí smrtící boj s hordou Locustů, monstrózní rasou geneticky upravených lidí z podzemí. Pod vedením zneuznaného seržanta Marcuse Fenixe se posádka utkává s nepřáteli na stále nepřátelštější planetě Sera.“

To je poněkud lepší popis, než jaký si kdysi na Netflixu vysloužil Zaklínač, kde podle anotace projektu zněl spíš jako rodinné drama s kouzly. Uvidíme. Netflix po herních adaptacích skáče jak králík v říji, v plánu je kromě pokračování již vydaných seriálů například filmový Bioshock či animovaný Sonic. Tak doufejme, že se ani u jednoho z chystaných projektů nedočkáme takových nemilých překvapení jako u zmíněného Zaklínače.