Nejprodávanější hrou byla u nás v září FIFA 23

6. 10. 2022 15:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Největší tuzemský prodejce videoher JRC jako tradičně zveřejnil žebříček nejprodávanějších titulů za uplynulý měsíc. Na prvním místě se nepřekvapivě objevil nový ročník série FIFA, přičemž se podle předpovědi Petra Kratochvíla, marketingového specialisty firmy, bude v předních příčkách držet nejen do konce letošního roku, ale i v tom příštím, jak je u této značky pravidelným zvykem.

Druhé místo si v září pojistil remake The Last of Us: Part I. Exkluzivita pro PlayStation 5 sice budila na internetu vášně kvůli cenovce i faktu, že remake přichází pouhých osm let po vydání remasteru pro minulou generaci konzolí, nakonec se ale hra prodává velmi slušně.

Velké překvapení se nicméně odehrává na třetí příčce žebříčku, kterou obsadilo Grand Theft Auto V. To se sice stabilně drží v první desítce, takto vysokou pozici mu ovšem patrně zajistily nedávné úniky informací o šestém díle, které značku opět dostaly do popředí zájmu.

Relativně překvapivá je i pozice Splatoon 3 na čtvrtém místě, podle Kratochvíla se jedná o potvrzení popularity Switche v naší zemi. První pětku pak uzavírá další evergreen jménem Minecraft. Na zbytku žebříčku už figurují spíše starší tituly, šesté místo kupodivu obsadil nepovedený Battlefield 2042, na sedmé příčce naleznete Mafia Trilogy, osmou má loňské Far Cry 6 a devátou Gran Turismo 7. Na desátém místě pak nalezneme loňský ročník fotbalu od EA, FIFA 22.

zdroj: vlastní video redakce

Stojí za připomenutí, že FIFA 23 je posledním ročníkem, který vyjde pod tímto názvem. Od příštího roku spolupráce mezi EA a organizací FIFA končí, napříště se tedy jejich fotbalová série bude jmenovat EA Sports FC.