Nejlepší herní vydavatelé loňského roku: Nintendo pohořelo, Ubisoft si polepšil

6. 3. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Agregátor Metacritic, který zobrazuje novinářská a uživatelská hodnocení her, filmů, seriálů a hudebních alb, vydal svůj každoroční seznam nejlepších herních vydavatelů. Zkrátka těch firem, pod jejichž hlavičkami vyšly ty vůbec nejlepší hry roku 2024. Žebříček se letos vyhlašuje už popatnácté.

Nejprve je dobré si připomenout metodiku, podle které se seznam utváří. Neberou se v potaz uživatelská hodnocení kvůli možnosti review bombingu, dále nehrají roli prodeje. Do výsledného skóre promlouvá průměrné hodnocení všech her vydavatele, které vyšly v roce 2024, dále procento produktů s dobrými recenzemi (Metascore alespoň 75), procento produktů se špatnými hodnoceními (Metascore méně než 49) a nakonec poměr skvělých titulů s Metascore nad 90 (v případě, že má hra aspoň 7 recenzí od kritiků).

Ze zajímavých umístění můžeme jmenovat poslední 37. příčku, na které se vůbec poprvé v žebříčku umístilo české vydavatelství Fulqrum, které vydalo pět her, z nichž jen Forgive Me Father 2 dosáhlo na zelené Metascore 83. Jen o příčku výše je pak francouzský Nacon, který zase vydal vůbec nejvíce her, celkem 33, většina včetně Test Drive Unlimited Solar Crown ale byla zklamáním.

Na 32. místě skončili Humble Games. Tady je zajímavý propad, protože nezávislý vydavatel byl ještě dva roky zpátky v top 10. Zklamání může pociťovat i Bandai Namco, které sice vydalo pecky jako Shadow of the Erdtree a Tekken 8, zároveň ale mezi 32 hrami našlo příliš mnoho slabých titulů. Jmenovat můžeme Jujutsu Kaisen, Death Note nebo Unknown 9: Awakening.

EA skončilo na 23. místě, kde jej stáhly hlavně slabší sportovní hry série EA Sports. Z první desítky vypadlo poprvé po letech i Nintendo. Čtveřice her s Mariem si odnesla skóre 77 a méně, Echoes of Wisdom je pak nejhůře hodnocená Zelda za poslední dvě dekády.

Na 18. místě se umístil Ubisoft, který si oproti předloňsku polepšil, i když vydal Skull and Bones a xDefiant. Take-Two pomohlo ke 12. příčce vydání Red Dead Redemption na PC, zatímco Microsoft si krásně polepšil na 9. pozici. Dopadl by lépe, kdyby ho dolů nestáhl mizerně hodnocený datadisk Shattered Space pro Starfield.

Na 5. místě skončil Focus Entertainment, který měl z 11 her jen jednu hůře hodnocenou – rozšíření Fires of Corruption pro Boltgun, jinak jedna skvělá hra vedle druhé v čele se Space Marinem 2. Čtvrté místo obsadila Sony, které prospěl Astro Bot, The Last of Us: Part II Remastered, God of War: Ragnarök pro PC a uškodil Concord.

Bronzovou příčku obsadilo obskurní vydavatelství Aksys Games, které se specializuje na lokalizaci méně známých japonských sérií pro západní trhy. Na druhém místě si stříbro odnáší Capcom, který u všech 25 vydaných her trefil Metascore na 80. No a nejlepším vydavatelem loňského roku se stala Sega, která si zlato odnáší už potřetí – o vítězství se zasloužily především hry Metaphor: ReFantazio, Shin Megami Tensei V: Vengeance a Like a Dragon: Infinite Wealth.