Spoluzakladatel BioWare chtěl ovládnout EA zevnitř. Puči zabránilo Star Wars: The Old Republic

3. 3. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V nekonečné množině alternativních realit zřejmě existuje minimálně jedna, kde spoluzakladatelé BioWare, Greg Zeschuk a Ray Muzyka, zosnovali na základě Star Wars: The Old Republic puč a ovládli vydavatelství Electronic Arts. O sen, který nevyšel, se Zeschuk podělil v podcastu My Perfect Console, kde probíral své poslední dny ve studiu, které s Muzykou po 17 letech opustili v roce 2012.

„Žil jsem v Austinu dva a půl roku, kdy jsme vyvíjeli Star Wars: The Old Republic, a měl jsem za to, že jde o jednosměrný výlet. Kdyby bylo tohle MMO ultra úspěšné, Ray a já bychom se pravděpodobně pokusili ovládnout EA zevnitř, jako správní korporátní piráti. Ale muselo by vydělávat tak 2 miliardy dolarů ročně. Což nevyšlo, takže jsem se smířil s tím, že z mého plánu nic nebude,“ prohlásil Zeschuk.

Vydavatelství Electronic Arts odkoupilo kanadské studio v roce 2007, kdy po řadě úspěšných singleplayerových RPG dostalo za úkol vytvořit masivní onlinovku se slavnou licencí. MMO ze světa Star Wars s propracovanými příběhovými liniemi pro každou třídu, kompletně nadabované a s morálními dilematy pro BioWare typickými bylo ve své době jednou z nejdražších her vůbec.

Vývoj vyšel EA na 200 milionů dolarů (asi 4,8 miliard korun), za osm let existence vydělalo přes miliardu (24 miliard korun). Zpětně úspěch, ale ambice na „zabijáka World of Warcraft“, s kterým se tehdy snažila vytasit většina vydavatelství, MMO z Hvězdných válek naplnit nezvládlo.

S myšlenkou na puč se tedy Zeschuk rozloučil – ne že by mu veleúspěšné MMO automaticky přihrálo významné manažerské křeslo, ale rozhodně by mu výrazně vylepšilo vyjednávací pozici. Spoluzakladatel BioWare dodnes nepatří k milovníkům korporátů a vysoké postavení v jednom z nich zní jako jedna z nejrychlejších cest na temnou stranu Síly, takže kdo ví, jak by EA pod jeho vedením (a on v jejím čele) vlastně dopadla. O tom ale dnes můžeme jen divoce teoretizovat.

„Velké společnosti existují proto, aby těžily ze svého vlastnictví. Aby těžily z her. Většina týpků z velkých severoamerických firem je zkrátka dobrá v přístupu: ‚Hej, pojďme z této značky vyždímat co nejvíc peněz.‘ Moc jich sami nevytváří a já si dost brzo uvědomil, že rád dělám hry. Nebaví mě jen rozhodovat o penězích,“ dodává Zeschuk.

Odkoupení vydavatelstvím Electronic Arts se obvykle skloňuje jako hlavní důvod, proč dnes BioWare není tím starým dobrým studiem, které tvoří výjimečná RPG. Příběhy o neschopném vedení, zasahování do běhu fungujících procesů i obsese modelem her coby služeb se to kolem vydavatele jen hemží. Zeschuk poznamenává, že na všem zlém se najde i něco dobrého – už pod křídly EA vznikla naprostá většina dílů sérií Mass Effect a Dragon Age. Těch nejlepších, i těch špatných.

„Byl to vlastně docela úspěšný běh,“ usmívá se smířeně vývojářská legenda, která kariéru v herním průmyslu dávno pověsila na hřebík a dnes v Edmontonu řídí vlastní pivovar a restauraci.