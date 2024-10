Ubisoftu kape na karbid. Se všemi problémy teď vydává hru s NFT

31. 10. 2024 15:30 | Komentář | autor: Jakub Malchárek

Ubisoft je opravdu bizarní firma. Poslední týdny se neřeší nic jiného, než jak je společnost v problémech, hodnota akcií se volným pádem propadá, zaměstnanci ve Francii protestují a nedávné hry Ubisoftu „nesplnily“ komerční očekávání managementu. Na což se francouzský videoherní gigant rozhodl zareagovat tak, že se střelí i do druhé nohy a vydá crypto NFT hru Champions Tactics: Grimoria Chronicles. Zřejmě hledá těch pár posledních lidí na planetě, kteří by se ještě na tenhle podvůdek nechali nachytat.

Champions Tactics je v základu PvP taktické RPG, kde sbíráte sošky a na tahy se mydlíte s ostatními hráči. Figurky posíláte do boje, využíváte speciální schopnosti, levelujete a své šampiony vylepšujete. Jenže pozor! Sošky jsou NFT, takže jste jejich jedinečný digitální vlastník. To zjednodušeně znamená, že si je musíte koupit, můžete je ale i křížit a dále za reálné peníze prodávat.

No dobře, můžete si je koupit i za herní měnu. Třeba nejdražší panáček stojí 1,9 milionu zlata, což je v přepočtu... ehm, přes 1,5 milionu KORUN! Běžné figurky se pak pohybují od stovky do třeba pěti tisíc korun. Šampionů je momentálně 75 tisíc s tím, že Ubisoft plánuje pravidelně vydávat nové v různých limitovaných edicích.

Proč by to někdo dělal a utrácel za digitální figurky nekřesťanské peníze? No, aby nasbíral co největší a nejsilnější armádu, tu nechal nabýt na hodnotě a pak ji prodal nějakému movitému nováčkovi, který by chtěl proniknout řadami Champions Tactics až na vrchol a teoreticky na tom vydělat pohádkové peníze.

Mimochodem drtivá většina NFT tokenů z různých projektů ztratila obrovskou část své hodnoty, což musí být naprosto jasné každému, že bude i případ Champions Tactics. Tak nevím, jestli je tohle zrovna cesta, jak si získat zpátky důvěru a respekt hráčů. Obzvlášť po tom, co Ubisoft už jednou dostal s NFT přes prsty, když se je snažil nacpat do Ghost Recon: Breakpoint. Možná bude lepší místo nákupu virtuálních figurek v Champions Tactics investovat do akcií Ubisoftu, na nich totiž aspoň máte reálnou šanci něco vydělat a něco mi říká, že by s tímhle oznámením zase mohly zlevnit.