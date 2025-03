Neil Druckmann má jasnou vizi pro budoucnost The Last of Us. Ne nutně herní

28. 3. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Přestože The Last of Us: Part III pořád není úplně vyloučené, ale rozhodně ani potvrzené, šéf studia Naughty Dog a showrunner seriálové adaptace Neil Druckmann naznačil, že by seriál z produkce HBO mohl být posledním slovem této původně herní série. V rozhovoru pro IGN teď kreativní ředitel uvedl, že má v hlavě jasný konec – ať už k němu příběh dospěje prostřednictvím televizního vyprávění, nebo případného pokračování hry.

„Musím mít konec,“ prohlásil Druckmann. „Když jsem tvořil první The Last of Us, nevěděl jsem, jestli se někdy dočká pokračování, takže muselo mít definitivní závěr. Vždycky k psaní přistupuji stejně – nechci nic nechat otevřené. Takže teď máme v hlavě konec, a ten konec také může být definitivní.“

Vývojář a showrunner zdůraznil, že každý projekt, na kterém pracuje, vnímá jako potenciálně poslední, a tak se snaží příběhy uzavírat tak, aby fungovaly samostatně. Otázka, zda tedy někdy vznikne herní The Last of Us: Part III, zůstala nezodpovězená – musela by se prý sladit spousta faktorů, aby se studio Naughty Dog do pokračování rozhodlo pustit. Na pořadu dne ale momentálně není.

zdroj: HBO

Druckmannovou současnou prioritou jsou teď přípravy prací na třetí řadu seriálu pro HBO. Zároveň se věnuje vývoji Intergalactic: The Heretic Prophet, jehož vydání se odhaduje nejdříve na rok 2027.

Ačkoliv byla první řada seriálu herní předloze velmi věrná, druhá se bude muset od hry v lecčems odchýlit. Už dříve jsme se dozvěděli, že postava Abby (Kaitlyn Dever) nebude disponovat tak výraznou muskulaturou, v jejím případě ale nepůjde o jedinou odlišnost.

„Ve hře za Abby hrajete a rychle si k ní vytvoříte empatické pouto, snažíte se s ní přežít, běžíte sněhem, bojujete proti nakaženým. Nějaké věci jsme mohli utajit a odhalit je později. V seriálu to nefunguje stejně, takže určitý kontext musíme vysvětlit dříve,“ vysvětlil Druckmann na tiskové konferenci před premiérou druhé série.

„Kdyby k určitému odhalení došlo ve stejném momentu jako ve hře, museli by diváci čekat hodně dlouho. A nejspíš by se propálilo v pauze mezi sériemi, co jsme nechtěli, takže se zkrátka stane dřív,“ dodal.

Druhá řada seriálu The Last of Us o sedmi epizodách odstartuje 13. dubna. Pokryje část událostí z The Last of Us: Part II, ale ne všechny. Showrunneři Neil Druckmann a Craig Mazin již dříve naznačili, že by příběh druhého herního dílu mohl být rozdělený až do tří sérií. Tvůrci zatím pečlivě tají detaily o tom, jaké scény z originálu se objeví v druhé části adaptace, ale podle Craiga Mazina končí poslední epizoda momentem, který ho naprosto ohromil.