„Na PS5 dorazí víc exkluzivit než kdy dřív,“ říká šéf PlayStationu

22. 4. 2021 15:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Rok 2021 je rokem odkladů a tradičně silné jaro je v jeho podání spíše čajíčkem z potřetí přelitého pytlíku. Nová generace Xboxu zatím dostala jediný exkluzivní titul (a bohužel jím bylo The Medium), na PlayStationu to zatím není o moc lepší. Přesto by ale majitelé bílého macka neměli klesat na mysli, blýská se totiž na časy.

Vyplývá to z rozhovoru, který poskytl šéf Sony Interactive Entertainment japonskému magazínu Nikkei. Ryan uvedl, že společnost Sony v tichosti investovala do vývoje titulů ve vlastních studiích, a na PlayStation 5 tak míří víc her, než tomu bylo v minulých generacích.

Ryan zmínil spojení a akvizice, mezi něž patří třeba nákup studia Insomniac. To v minulosti pro platformu PlayStation vytvořilo dvojici her se Spider-Manem v hlavní roli a momentálně pilně pracuje na novém Ratchet & Clank: Rift Apart, který má vyjít v červnu. Ještě na začátku minulé generace nicméně Insomniac vyrobil Sunset Overdrive exkluzivně pro Xbox One.

Faktem nicméně je, že majitel platformy PlayStation také uzavřel své nejstarší vlastní studio - SIE Japan. Přesto Ryan ubezpečuje fanoušky, že japonský trh a hry na něj cílené jsou pro firmu stále velmi důležité.

Sony má před sebou několik oznámených a naplánovaných titulů: Už příští týden vychází exkluzivita pro PS5 Returnal od finských Housemarque, po červnovém Ratchetovi by na podzim mělo dorazit pokračování dobrodružství statečné Aloy s názvem Horizon Forbidden West. Kromě toho je v plánu i nový God of War či další Gran Turismo, které bylo odsunuto na příští rok.

Společnost Sony se také chystá vyrábět více filmových či seriálových adaptací svých slavných značek, přinášet některé z nich na PC (po prvním Horizonu to budou v dohledné době Days Gone) a mimo jiné se také více soustředit na mobilní trh.

Ryan v rozhovoru zmínil i palčivý nedostatek konzolí PlayStation. Na vině je samozřejmě koronavirová pandemie a z ní plynoucí potíže s výrobou, ale také problémy se zásobováním polovodiči. Přesto by snad ještě letos mělo dojít k podstatnému zlepšení situace.