Na Epic se chystá první blockchainová hra, westernová battle royale Grit

7. 6. 2022 15:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na rozdíl od Steamu, který je už stihl zakázat, se Epic Games Store nijak netají tím, že vítá hry využívající technologii blockchain a na ni navázané prvky jako například NFT. Zatím tam žádnou hratelnou nenajdete, což se ovšem má brzy změnit. První experimentální vlaštovkou má být Grit, battle royale z Divokého západu.

Ta byla oznámená už loni, a to na Steamu, tehdy ale ještě o přítomnosti NFT nebyla vůbec řeč. V polovině roku vývojářský tým uspořádal otevřený alfa test a v září 2021 slíbil spustit předběžný přístup, který posléze tiše odsunul na leden, ani tehdy ale neodstartoval. Letos v únoru Team GRIT oznámil uzavření partnerství s Gala Games, jednou z firem, které chtějí hry přesunout na blockchain.

Grit tím pro mnohé bude trpět hned dvěma mory herního průmyslu zároveň – vedle battle royale je teď navíc hrou s NFT. Tvůrci slibují, že každý z hrdinů Divokého západu bude unikátní, co se týká vzhledu, schopností, ale i „potenciálu vydělat“.

Na oficiálním webu tvůrci nabízí speciální Gunslinger Box, v němž po zakoupení naleznete jednoho unikátního hrdinu či hrdinku z 10 000. A pokud Grit nabere náležitý hype, budete ho moct i zpeněžit zpátky. Teoreticky. Zatím se nicméně zdá, že bude hra namísto unikátů plná assetů z tržnice pro Unreal Engine. Podívejte třeba na tohohle koně, kterého si kdokoliv může pořídit za 30 dolarů a zkopírovat si ho klidně tisíckrát, i když je prý kusově omezený na 500 unikátních variant.

Na Twitteru se tak Gritu už stihlo začít přezdívat Grift, což je slůvko označující nejrůznější podvodné způsoby, jak z lidí vylákat peníze. Přiléhavé.

Myšlenka zakomponovat do svých her NFT nadchla mnohá vydavatelství a vývojáře, přijetí hráčské obce je ale o poznání vlažnější. O skiny na zbraně pro Ghost Recon Breakpoint je prachbídný zájem a Ubisoft už další tvořit neplánuje, tvůrci Stalkera 2 či Team17 se po vlně negativních reakcí rozhodli své plány na NFT překotně přehodnotit. Nintendo myšlenku vyloženě nezavrhlo, ale diplomaticky říká, že nechápe, komu by tím prospělo. Obecná hráčská prosba směrem k nekritickým uctívačům kryptoměn zní, aby se od herního průmyslu drželi raději dál.

Paradoxně ze Steamu, který hry s NFT a kryptoměnami zakázal loni v říjnu, Grit zatím nezmizel. Zřejmě se tak ale brzy stane. Šéf Epicu Tim Sweeney v reakci na zákaz ze strany Valve reagoval, že na EGS jsou podobné hry vítané, pokud dodrží příslušné zákony, jasně uvedou všechny podmínky a jsou věkově omezené – ačkoliv o měsíc dříve hry na blockchainu označil za nerozpletitelnou motanici plnou podvodů.