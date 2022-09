Modder pracuje na pohledu z první osoby ve hře Spider-Man. Žaludku se to líbit nebude

26. 9. 2022 14:49 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jakmile se výborný Spider-Man ve své remasterované verzi konečně dostal na počítače, modderská komunita ho změnila k nepoznání. Fanoušci skrze modifikace umožnili hráčům hrát za nejrůznější postavy, vrátili dokonce původní Peterův obličej, který byl pro remaster omlazen, ale objevují se i ambicióznější mody jako třeba pohled z první osoby.

Na změně pohledu z původní třetí osoby do mnohem osobnější první pracuje modder jedijosh920, který se podělil o plody své práce v sérii videí (viz níže). Jeho modifikace z vás udělá Spider-Mana, ale zároveň vám dost možná obrátí žaludek na ruby.

Práce je to úctyhodná, ale její použití v praxi si moc nedokážu představit. Je neskutečně cool prohlížet si New York z vršku Empire State Building vlastníma očima a vidět, jak vám z rukou tryskají pavučiny, ale jakmile se Peter dá do pohybu, nedejbože se začne houpat na sítích v ulicích města či dojde na souboje, roztřesenost obrazu udělá se žaludkem své. Vlastně to vypadá spíš jako hra pro virtuální realitu, což je ještě děsivější představa.

V tuto chvíli nevíme, kdy bude modifikace uvolněná široké veřejnosti. Modder jedijosh920 je ale poměrně plodný. Vedle několika modifikací a modifikačních nástrojů pro Spider-Mana si posvítil i na hry Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Mount & Blade II: Bannerlord, Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 4 či Skyrim.