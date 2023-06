Mnozí už nevěřili, ale jedenáct let vyvíjená modifikace Skyblivion se blíží

27. 6. 2023 9:29 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jak to vypadá, na The Elder Scrolls VI si ještě několik let počkáme. Proto hráči musí chutě po návštěvě známého fantasy světa ukojit v alternativních projektech. Dobře jim v tomto smyslu může posloužit modderská scéna, jenž přináší nezměrné množství fanouškovských projektů. Mezi ně přirozeně patří i mnoho let připravovaný Skyblivion, tedy kompletní předělávka The Elder Scrolls IV: Oblivion do enginu pátého Skyrim, která se už konečně pomalu blíží svému vydání.

Na konkrétní den je sice stále příliš brzy, ale jak odhalilo nové video, modifikace stihne vyjít před oficiálním šestým dílem. Tvůrčí celek, složený už z více než 50 dobrovolníků, by ho měl do světa vypustit někdy v roce 2025. Jelikož práce na projektu začaly už v roce 2012, znamená to, že vývoj bude trvat dlouhých 13 let. Tomu se říká odhodlání!

zdroj: Rebelsize

Kromě těchto informací vývojáři ve videu shrnuli dosavadní práce a předestřeli, jaké mají ještě plány. Jak fanoušci asi ví, Cyrodiil je rozdělený do devíti různých regionů. Tým již úspěšně zkompletoval šest z nich (Gold Coast, Colovian Highlands, Heartlands, Great Forest, Jerall / Vallus Mountains a Blackwood), takže jim zbývá dokončit Nibenay Basin, Nibenay Valley a West Weald. První dva jsou hotové zhruba z půlky, poslední je teprve na svém začátku. Celkově to ale znamená, že Cyrodiil je vytvořený už z 82,7 %.

Samozřejmě se ale některé lokace nachází i za jeho hranicemi. Celkově se ve hře takových lokací nalézá 40, přičemž autoři úspěšně vytvořili 11 z nich. Díky velkému počtu jeskyní, hradů a různých budov titul také skrývá slušnou porci interiérů, kterých je rovných 600 a z toho 260 dokončených.

Dost práce ještě vyžadují různé 3D objekty, speciálně v oblasti oblečení a rostlin. To samé platí i u questů. Z celkových 199 je aktuálně hratelných 97, na 25 se aktivně pracuje a zbylých 77 ještě čeká ve frontě. Na druhou stranu většina mechanismů už více či méně funguje bez problémů.

Během hry vás pak bude doprovázet kompletní původní soundtrack, doplněný o 17 zcela nových skladeb. Kromě toho tvůrci upřesnili, že jakmile vydají základní Skyblivion, tak svůj zrak stočí na obsah z DLC, mezi které patří třeba kultovní Shivering Isles.

Jakmile Skyblivion vyjde, bude bezplatně dostupný pro všechny zájemce. Pokud máte zkušenosti s vývojem her, případně s vytvářením 3D grafiky či designováním různých prvků, stále se můžete stát součástí týmu a pomoci projektu do cílové rovinky. Stačí vyplnit formulář na oficiálních stránkách.