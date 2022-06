MMORPG Lost Ark se letos dočká rozšíření se Zaklínačem

29. 6. 2022 12:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Free-to-play akční MMORPG Lost Ark v Jižní Koreji běží už skoro tři roky, do popředí zájmu západního hráčského publika se ale dostalo až letos, když ho v Evropě a Americe vydal Amazon. Včerejší novinkový stream se sice zaměřil spíše na trhy, kde už je tahle hra etablovaná delší dobu, odhalil ovšem rozšíření, které může být zajímavé i pro našince: Smilegate totiž pro Lost Ark připravuje DLC s tematikou Zaklínače 3.

Detaily zatím bohužel nejsou příliš konkrétní, na projektu se ovšem v nějaké formě podílí i CD Projekt RED, který „chce do Lost Ark přinést ten nejautentičtější zaklínačský zážitek“. Výsledek spolupráce by do hry měl dorazit na konci roku, v této chvíli nicméně není jisté, jestli v té době vyjde pouze na jihokorejských serverech, anebo i v západní verzi. Updaty sice tu východní následují, vzhledem k dvouapůlletému rozdílu jsou ale logicky o nějakou dobu opožděné.

Konkrétní podoba zaklínačského rozšíření tak v této chvíli zůstává neznámá, fanoušci nicméně spekulují, že by mělo jít o hratelnou třídu. Jiní očekávají spíše kosmetické prvky s tematickou úkolovou linií.

Nebude to každopádně poprvé, co se Geralt ve hrách vydá za hranice produkce CD Projektu – hostoval už kupříkladu v akčním RPG Monster Hunter World a coby hratelná postava se objevil i v bojovce Soul Calibur 6.