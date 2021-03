Majitelé PlayStationů se brzy dočkají desítky her zdarma

18. 3. 2021 10:22 | Novinky | autor: Pavel Makal

Koronavirová pandemie stále řádí jako černá ruka a to nejlepší, co proti ní můžeme dělat, je prostě zůstat doma a třeba trochu sesekat svůj herní backlog. Pokud se vám to ale už v uplynulých měsících povedlo a teď smutně koukáte, že nemáte co hrát, přichází na pomoc společnost Sony a její iniciativa Play at Home.

Ta už nyní bezplatně nabízí vynikající 3D skákačku Ratchet & Clank pro všechny majitele PlayStationu 4 a 5 bez ohledu na to, zda si platí předplatné PlayStation Plus. Hra bude k dispozici až do 31. března, a pokud si ji aktivujete, zůstane vám navždy. Brzy bude ale nabídka Play at Home velmi výrazně rozšířena.

Od 25. března do ní totiž dorazí pořádná nálož titulů, pro které platí to samé, co pro zmíněnou skákačku od studia Insomniac. Pro jejich aktivaci nemusíte splnit žádné zvláštní podmínky a zůstanou vám už napořád.

Ode dneška za týden si tak budete moci do knihovničky přidat devítku her pro PlayStation 4 a PlayStation VR. Najdete v ní meditativní podmořské Abzû, survival Subnautica, dungeon crawler Enter the Gungeon, střílečku Rez Infinite, kterou lze hrát i ve VR, a logický The Witness. Majitelé headsetu PSVR se mohou těšit na roztomilé myší dobrodružství Moss, rytmický Thumper, další příhody nezbedných robůtků v Astro Bot Rescue Mission nebo nedávný snový zážitek jménem Paper Beast.

To největší jméno si ale v Sony schovali na duben, konkrétně na 19. 4., kdy do nabídky Play at Home dorazí ta nejkrásnější postapokalypsa v podání Horizon Zero Dawn od studia Guerrilla. Čtyři roky starý počin se má letos dočkat pokračování. Pokud vám tedy příběh rusovlásky Aloy ve světě podivuhodných mechanických tvorů unikl, máte nejvyšší čas si rest doplnit.